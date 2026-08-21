Hà Nội đưa 4 trường THPT công lập vào sử dụng trong năm học mới

Bốn trường gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa); Trường THPT Việt Hùng, (xã Đông Anh); Trường THPT Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng); Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Ngoài 4 trường trên, Hà Nội cũng bổ sung 2 trường THPT tư thục.

Các công trình này góp phần tăng khoảng 150 phòng học cho hệ thống giáo dục phổ thông của thành phố trong năm học mới.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT. Trong đó, 32 trường hoàn thành công trình, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 với tổng số phòng học tăng thêm 207 phòng so với trước khi đầu tư.

Trước yêu cầu đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh tại một số khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các phường, xã rà soát quy hoạch, đề xuất xây mới 6 trường THPT tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao, số học sinh lớp 9 tăng nhanh.