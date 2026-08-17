Danh sách 613 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT Đặng Trần Đức

Theo thông báo ngày 17/8, 613 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành thông báo ngày 10/8 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Đây là trường THPT công lập mới được đưa vào tuyển sinh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội trong năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 613 học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Việc tuyển sinh được thực hiện căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở.

Danh sách 613 học sinh trúng tuyển Trường THPT Đặng Trần Đức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết danh sách học sinh trúng tuyển được xác định trên cơ sở danh sách đăng ký xét tuyển và đề xuất của Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Đặng Trần Đức tại Tờ trình ngày 17/8.

Cùng ngày, Hội đồng thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT Hà Nội họp và thống nhất kết quả. 613 học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học tại Trường THPT Đặng Trần Đức từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 22/8, trong giờ hành chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Đặng Trần Đức công khai danh sách học sinh trúng tuyển và tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học theo đúng quy định.

Như vậy, học sinh trúng tuyển cần lưu ý thời gian nhập học kéo dài 5 ngày, từ ngày 18 đến 22/8. Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhập học cho học sinh theo quy định.