Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh trung thu Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn, 09:00 04/10/2025 Chia sẻ Thích0 Dù đồng hồ đã chỉ 22h đêm, trước cửa hàng bánh trung thu nổi tiếng trên con phố Thuỵ Khuê, Hà Nội dòng người vẫn nối dài, ken chặt từng bước để chờ đến lượt mua bánh. Bánh trung thu dát vàng 24K giá tiền triệu hút khách Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10, dưới ánh đèn hắt ra từ trong tiệm, hàng trăm người kiên nhẫn đứng xếp hàng, háo hức chờ đến lượt mua bánh. Dòng người nối đuôi nhau dài hàng trăm mét khiến đoạn phố đông nghịt. Nhân viên cửa hàng cho biết, mấy hôm trước do ảnh hưởng của bão nên lượng khách giảm. Hai hôm nay khi bão tan, cửa hàng mới đón khách trở lại. Cửa hàng chủ yếu bán 2 loại bánh gồm bánh dẻo và bánh nướng với mức giá dao động từ 25.000 - 80.000 đồng/cái tùy loại. Nguyên liệu tạo nên loại bánh nhân thập cẩm đặc biệt gồm: Mỡ lợn, mứt sen, lạp xưởng, hạt dưa, lá chanh... cùng với lớp vỏ được làm từ công thức gia truyền nên vẫn giữ được đúng hương vị trung thu xưa. Do số lượng chờ mua quá đông, cửa hàng phải treo biển hướng dẫn người dân xếp hàng để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Có những thời điểm cửa hàng treo biển hết bánh nhưng khách vẫn chấp nhận đứng chờ. Sau nhiều giờ đứng chờ, một vài vị khách cũng đã mua được bánh cho gia đình. Nhiều vị khách chia sẻ là khách "ruột" của cửa hàng hàng chục năm nay. "Mỗi lần trung thu cận kề, đến đây xếp hàng chờ mua bánh cũng là một trải nghiệm mùa trăng đáng nhớ", một khách hàng chia sẻ. Anh Phạm Bảo Đăng - chủ tiệm bánh gia truyền trên phố Thuỵ Khuê - cho biết: "Những ngày cận rằm, lượng khách đông gấp nhiều lần bình thường. Cửa hàng có lúc gần 100 nhân viên nhưng vẫn hoạt động hết công suất. Bánh nóng ra lò liên tục, nhiều lúc chưa kịp treo biển thì khách đã mua sạch". Thời điểm gần 22h khách vẫn đứng chật kín bên ngoài cửa hàng. Theo Tiền Phong Copy link 10/03/2025 18:10 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/ha-noi-dong-nghit-nguoi-xep-hang-mua-banh-trung-thu-post1783478.tpo Chia sẻ Thích0 bánh trung thu