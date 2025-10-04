Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh trung thu

Sau nhiều giờ đứng chờ, một vài vị khách cũng đã mua được bánh cho gia đình. Nhiều vị khách chia sẻ là khách "ruột" của cửa hàng hàng chục năm nay. "Mỗi lần trung thu cận kề, đến đây xếp hàng chờ mua bánh cũng là một trải nghiệm mùa trăng đáng nhớ", một khách hàng chia sẻ.