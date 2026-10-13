Hà Nội công bố hơn 3.300 giải học sinh giỏi thành phố

Theo quyết định của Giám đốc Sở, năm nay thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, nhiều hơn năm ngoái 492 giải.

Số giải năm nay gồm: 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Như vậy, giải Khuyến khích chiếm số lượng lớn nhất, với khoảng 50,1% tổng số giải; tiếp đến là giải Ba (29,1%), giải Nhì (15,8%) và giải Nhất (5%).

Kết quả được công bố sau khi Sở GD&ĐT hoàn thành phần chấm bài phúc khảo. Các học sinh đoạt giải sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận và hưởng các quyền lợi theo quy định.

Theo hướng dẫn, các nhà trường có học sinh dự thi, truy cập Hệ thống Quản lý thi theo địa chỉ:https://quanlythi.hanoi.edu.vn/

Đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị, vào mục Học sinh giỏi, chọn thông báo và lịch báo cáo, lựa chọn:

Điểm thi bảng A → Kết quả bảng A học sinh giỏi THPT.

Điểm thi bảng B → Kết quả bảng B thi học sinh giỏi THPT.

Thực hiện tải danh sách kết quả thi dạng tệp PDF, kiểm tra, đối chiếu và thông báo kết quả tới thí sinh dự thi.

Tháng 9, Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026 - 2027 với sự tham gia của khoảng 5.600 thí sinh đến từ 205 trường học.

Kỳ thi học sinh giỏi thành phố hằng năm thu hút sự quan tâm của học sinh, các nhà trường. Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực học sinh ở các môn văn hóa, đồng thời tuyển chọn những em có thành tích nổi bật để bồi dưỡng, tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.