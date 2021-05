Hà Nội công bố 30 điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi để xét tuyển ĐH đối với thí sinh tự do

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH thì đăng ký tại phòng GD&ĐT các quận, huyện thị xã nơi cư trú.

Cụ thể:

Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (gồm cả thí sinh những năm trước) phải đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Trường hợp đặc biệt (chỉ áp dụng cho thí sinh đã thi tốt nghiệp THPT ở những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp) đăng ký tại trường phổ thông trên địa bàn cư trú; thí sinh tự do đang đi công tác xa nếu có đủ căn cứ về việc không thể dự thi tại nơi cư trú hoặc nơi học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn công tác.

Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đăng ký dự thi tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT chỉ được phép đăng ký dự thi tại các trường THPT. Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước vì bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12 phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm; thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.