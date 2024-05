Hà Nội: Công an khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội một lần nữa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Người dân khi được yêu cầu đến cơ quan công an làm việc đều có giấy mời trực tiếp, không làm việc qua Zalo hay mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại lên đến 19,8 tỷ đồng, đều có cùng chiêu thức là giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước như: Công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, cơ quan thuế.

Mới đây, ngày 13/5, gặp phải chiêu lừa đảo giả danh Công an phường đang giúp dân điều chỉnh thông tin cá nhân, chị T (ở quận Tây Hồ) tưởng thật nên đã cung cấp các thông tin cá nhân của mình, ấn vào 1 đường link trên Zalo và gửi ảnh nhận dạng mặt mình cho kẻ lừa đảo.

Sau 15 phút, thấy điện thoại không điều khiển được, lo sợ bị lừa đảo, chị T liền đến ngân hàng kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chị T được biết toàn bộ 2 tỷ đồng tiết kiệm trong tài khoản đã bị kẻ gian chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 5/5, một nam thanh niên gọi điện cho bà X (ở phường Xuân La, quận Tây Hồ), tự xưng là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra 1 vụ án. Thanh niên này bảo bà khai các thông tin cá nhân, ấn vào đường link do các đối tượng gửi qua Zalo, sau đó chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản của bà X vào tài khoản của cơ quan Công an để được bảo vệ.

Lo sợ bị mất tiền, bà X đã 6 lần chuyển khoản cho các đối tượng 17,8 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình bà X vừa bán đất mà có.

Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội cho rằng người dân cần dành thời gian đọc các cảnh báo lực lượng công an thường xuyên thông tin, đồng thời nâng cao cảnh giác, nhắc nhở người thân của mình: nếu các cuộc điện thoại gọi đến xưng là người của Công an, Viện kiểm sát… sau đó bảo chuyển tiền cho chúng thì chắc chắn là lừa đảo, cần gọi ngay đến cảnh sát khu vực, công an gần nhất để được giúp đỡ.