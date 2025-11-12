Đã 3 tháng trôi qua nhưng chị Thu Trang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vẫn chưa thôi ám ảnh khi bị chồng khi đó, hiện đã ly hôn, kéo lê ra hành lang chung cư và đánh đập dã man.

Clip chồng đánh vợ dã man ở chung cư tại Hà Nội Bị chồng đánh đập dã man, chị Thu Trang (29 tuổi) bị thủng màng nhĩ, chấn động não và chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Trang (29 tuổi) kể sự việc nảy sinh vào tối 28/7/2025. Hôm đó, vì bận công việc nên tới 19h chị Trang mới về nhà, và bị chồng (tên T.) quát mắng do không về sớm nấu cơm khi có bố mẹ chồng xuống chơi.

Đến tối, chị chủ động vào phòng xin lỗi chồng, không hề có ý định to tiếng. Tuy nhiên, người chồng to tiếng chửi bới, đỉnh điểm là kéo lê chị ra hành lang và đánh đập dã man trước sự chứng kiến của hàng xóm, chị cho biết.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của chung cư vào khoảng 21h54 cùng ngày, người chồng cởi trần đã kéo vợ ra hành lang, quật ngã rồi đấm, đá liên tục vào mặt cùng các vùng chân, tay, lưng.

Khi chị Trang đã choáng váng và nằm gục dưới đất, người đàn ông vẫn tiếp tục chỉ tay chửi mắng và đá vào người chị. "Ban đầu, hàng xóm nhìn ra là những người đã lớn tuổi nên không dám can. Sau đó, cư dân mới nhắn nhau trong nhóm và ra giúp tôi", chị Trang nhớ lại.

Kết quả của vụ hành hung là chị Trang bị chấn thương nặng. Khi khám tại bệnh viện, chị được chẩn đoán chấn thương tai trái: thủng màng nhĩ; chấn động não; chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Trang nhập viện điều trị nội trú từ ngày 30/7 và ra viện vào ngày 4/8. "Trong suốt thời gian tôi nằm viện, chồng và nhà chồng không một ai đến thăm dù viện cách nhà chỉ 2 km", chị nói.

Ngay sau khi bị hành hung, chị Trang đã gọi điện trình báo và tới công an phường Đại Mỗ để làm đơn trình báo, lập biên bản. Tuy nhiên, chị cho biết sau hơn 3 tháng, vụ việc của chị vẫn chưa được xử lý, công an cũng chưa triệu tập anh T. lên làm việc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào chiều 11/11, đại diện công an phường Đại Mỗ xác nhận về vụ việc chị Thu Trang bị hành hung vào tối 28/7. "Chúng tôi đã cho chị Trang đi khám giám định pháp y và đang trong quá trình xử lý", người tiếp nhận vụ việc của chị Trang nói.

Chị Trang cho biết theo đuổi vụ việc trong thời gian dài khiến chị mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần. Ngày 5/11, chị đã thực hiện giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội. "Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, những vết thương của tôi đã lành, chỉ còn bên tai trái chưa hồi phục", chị bày tỏ băn khoăn về việc xử lý sẽ dựa trên hồ sơ bệnh án hồi tháng 7 hay lần khám mới.

Chấn thương của chị Trang sau vụ hành hung.

Chị Thu Trang cho biết đã ly hôn với chồng từ tháng 10 sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Chị Trang và T. đều từng đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng. Cả hai sống chung từ năm 2023 và chính thức kết hôn vào tháng 3/2024 và có một con chung. Tuy nhiên, chị Trang bị sốc vì sau khi kết hôn, T. mới thể hiện nhiều tính xấu.

Trước vụ hành hung ở hành lang chung cư, trước đây chị từng không ít lần bị T. đánh.

"Từ khi con 3 tháng tuổi, tôi đã phải đi làm lại sớm. Sau ly hôn, tôi là người nuôi dưỡng con chung", chị Trang cho biết.

Người mẹ hai con nói rằng đã phải chịu ấm ức, những lời thách thức từ phía nhà chồng suốt những tháng qua. "Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh, công bằng và kẻ vi phạm sẽ phải nhận án phạt thích đáng", chị nói.