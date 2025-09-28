Hà Nội cao điểm mưa lớn đêm nay và rạng sáng mai, nguy cơ ngập úng ngày đầu tuần
Dự báo cao điểm mưa ở Hà Nội là đêm nay và rạng sáng mai 29/9, nguy cơ xảy ra ngập úng các tuyến đường giao thông trong sáng đầu tuần.
Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về cao điểm mưa lớn nguy cơ gây ngập úng tại Hà Nội.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội cao điểm mưa vào đêm nay và rạng sáng mai 29/9. Đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, ngập úng các tuyến đường có thể diễn ra vào đầu giờ sáng mai. Mưa kéo dài tới 30/9 nhưng lượng mưa trong ngày này không đáng ngại như trước.
Theo dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục mưa với lượng tích lũy phổ biến ở Thanh Hóa đến TP Huế từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; TP Đà Nẵng 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường trong những giờ tới.
Hôm nay 28/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to; Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 28/9 có nơi trên 100mm như: trạm Yên Thượng (Nghệ An) 132,4mm, trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 116mm, trạm Ba Lòng (Quảng Trị) 106mm, trạm Hồng Trung (TP Huế) 117,2mm.
Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trọng tâm mưa là khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, lượng mưa có thể đạt 200-400mm, có nơi trên 600mm.
"Đây là khu vực có tổng lượng mưa lớn nhất cũng như khả năng xảy ra mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở và nguy cơ ngập úng các vùng trũng thấp, ngập úng các tuyến đường giao thông là cao nhất trong đợt lần này. Mưa ở các tỉnh miền Trung kết thúc trong chiều 29/9.
Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có thể có tổng lượng mưa 200-400mm vì thời gian mưa ở khu vực này lâu hơn, mưa sau bão số 10 Bualoi kéo dài đến 30/9 ", ông Lâm nói.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Thanh Hoá
|Cẩm Tú, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Sơn Điện, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Chinh
|Nghệ An
|Xuân Lâm, Bích Hào, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Vạn An, Yên Xuân, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tương Dương, Vĩnh Tường
|Hà Tĩnh
|Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Phúc Trạch, Vũ Quang, Đức Đồng, Kim Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, phường Sông Trí, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Thượng Đức, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Sơn, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn,phường Nam Hồng Lĩnh, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc
|Quảng Trị
|A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Hải Lăng, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Tà Rụt, Tân Lập, Tân Thành, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm; Ái Tử, Bố Trạch, Cồn Tiên, Đồng Lê, Hiếu Giang, Hòa Trạch, Minh Hóa, Phong Nha, Phú Trạch, Triệu Phong, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú
|TP Huế
|A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc
|TP Đà Nẵng
|Bà Nà, Hòa Tiến, Hòa Vang, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Quế Phước, Sông Vàng, Tây Giang, A Vương, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hùng Sơn, La Êê, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Liên, Việt An, Đắc Pring, Đức Phú, Khâm Đức, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Phước Hiệp, Phước Năng, Tam Anh, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tân