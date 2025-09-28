Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về cao điểm mưa lớn nguy cơ gây ngập úng tại Hà Nội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội cao điểm mưa vào đêm nay và rạng sáng mai 29/9. Đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, ngập úng các tuyến đường có thể diễn ra vào đầu giờ sáng mai. Mưa kéo dài tới 30/9 nhưng lượng mưa trong ngày này không đáng ngại như trước.

Theo dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục mưa với lượng tích lũy phổ biến ở Thanh Hóa đến TP Huế từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; TP Đà Nẵng 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường trong những giờ tới.

Hà Nội khả năng xảy ra ngập úng trong sáng đầu tuần. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Hôm nay 28/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ mưa to; Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 28/9 có nơi trên 100mm như: trạm Yên Thượng (Nghệ An) 132,4mm, trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 116mm, trạm Ba Lòng (Quảng Trị) 106mm, trạm Hồng Trung (TP Huế) 117,2mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trọng tâm mưa là khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, lượng mưa có thể đạt 200-400mm, có nơi trên 600mm.

"Đây là khu vực có tổng lượng mưa lớn nhất cũng như khả năng xảy ra mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở và nguy cơ ngập úng các vùng trũng thấp, ngập úng các tuyến đường giao thông là cao nhất trong đợt lần này. Mưa ở các tỉnh miền Trung kết thúc trong chiều 29/9.

Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có thể có tổng lượng mưa 200-400mm vì thời gian mưa ở khu vực này lâu hơn, mưa sau bão số 10 Bualoi kéo dài đến 30/9 ", ông Lâm nói.