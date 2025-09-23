Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh
Sáng 23/9, sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết, nước đổi màu sau khi nguồn bổ cập từ hồ Tây và Nhà máy Yên Xá tạm ngừng.
Sáng 23/9, ghi nhận tại khu vực đầu sông Tô Lịch (giao với đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), nguồn nước từ hồ Tây đã ngừng bổ cập. Tại đoạn ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy), màu nước sông đã không còn xanh như những ngày trước.
Đáng chú ý, tại khu vực này xuất hiện một lượng cá chết khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước và mắc lại ở các bè nổi.
Trước đó, từ ngày 9/9, thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Hệ thống này gồm hai đường ống HDPE đường kính 1,2 m, dài khoảng 1,5 km, với mục tiêu bổ sung nước, duy trì mực nước sông ở mức ổn định.
Ngoài nguồn từ hồ Tây, từ ngày 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng được đưa vào sông Tô Lịch thông qua tuyến kênh riêng dài hơn 1,7 km. Lưu lượng bổ cập ban đầu khoảng 200.000 m³ mỗi ngày đêm, tạo thêm nguồn cấp ổn định cho dòng chảy.