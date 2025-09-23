Sáng 23/9, ghi nhận tại khu vực đầu sông Tô Lịch (giao với đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), nguồn nước từ hồ Tây đã ngừng bổ cập. Tại đoạn ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy), màu nước sông đã không còn xanh như những ngày trước.

Đáng chú ý, tại khu vực này xuất hiện một lượng cá chết khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước và mắc lại ở các bè nổi.

Chỉ sau ít ngày được bổ cập nước hồ Tây, sông Tô Lịch lại trở về tình trạng cũ không còn trong xanh.

Thậm chí, một số khu vực xuất hiện tình trạng cá chết, nổi trắng bụng

Cá chết trôi lẫn với túi nilon, rác thải trên sông Tô Lịch. Dòng nước từng trong xanh nhờ bổ cập từ hồ Tây giờ đục ngầu, khiến nhiều người dân đi qua không giấu nổi nỗi hụt hẫng

Trước đó, từ ngày 9/9, thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Hệ thống này gồm hai đường ống HDPE đường kính 1,2 m, dài khoảng 1,5 km, với mục tiêu bổ sung nước, duy trì mực nước sông ở mức ổn định.

Những con cá chết dạt vào ven bờ hai bên sông Tô Lịch

Dòng nước đục, từng xác cá lẫn trong rác - khung cảnh sáng 23/9 khiến nhiều người đi đường chậm bước, tiếc nuối cho sông Tô Lịch khi sự hồi sinh mới đây chưa kịp kéo dài.

Ngoài nguồn từ hồ Tây, từ ngày 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng được đưa vào sông Tô Lịch thông qua tuyến kênh riêng dài hơn 1,7 km. Lưu lượng bổ cập ban đầu khoảng 200.000 m³ mỗi ngày đêm, tạo thêm nguồn cấp ổn định cho dòng chảy.