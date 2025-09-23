Lực lượng chức năng tìm thấy ông Hoanh giữa rừng sâu sau 6 ngày đi lạc. Ảnh: Người dân cung cấp

Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà ( Lâm Đồng ) cho biết, khoảng 12h trưa nay, cán bộ địa bàn, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng của đơn vị cùng công an, dân quân xã Nam Hà Lâm Hà đã tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang – Đà Lạt) - người bị lạc trong rừng sâu khi đi hái nấm từ ngày 17/9 tại tiểu khu 241B, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (địa giới hành chính xã Nam Hà Lâm Hà).

Bàn tay nhợt nhạt vì lạnh của ông Hoanh sau 6 ngày bị lạc giữa rừng mưa dầm. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo lực lượng chức năng tìm kiếm cụ ông, đây là một kỳ tích bởi những ngày qua, thời tiết Lâm Đồng mưa liên tục, trong khi tuổi cụ ông đã cao.

Vị trí các lực lượng tìm được ông Hoanh cách nơi tìm được chiếc xe gắn máy để ở bìa rừng (đoạn giáp thôn Păng Tiêng, phường Langbiang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà) khoảng 8km.

“Anh em đã vỡ oà khi tìm được cụ cách bìa rừng khoảng 8km. Phải khẳng định khả năng sinh tồn của cụ ông rất tốt. Thời điểm tìm được cụ đi lạc trong rừng sức khỏe cụ suy giảm, tay chân nhợt nhạt do nhiều ngày đêm trong rừng mưa lạnh nhưng cụ có thể ăn một chút ngô luộc, sức khỏe đang dần hồi phục” – lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà chia sẻ.

Lực lượng tìm kiếm đang đưa cụ ông đi theo đường mòn ra khỏi bìa rừng. Dự kiến sau đó sẽ đưa cụ ông về Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà gần nhất để thăm khám, kiểm tra y tế trước khi đưa ông về nhà tại tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang – Đà Lạt.

Trước đó, Báo Điện Tử VTC News đưa tin theo trình báo từ người nhà, cụ ông Ha Hoanh vào rừng khu vực rừng giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà hái nấm từ ngày 17/9 nhưng không về nhà.

Lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt trong sáng 22/9 cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà Lâm Hà cùng người dân địa phương gần 100 người đã chia làm 6 đoàn tỏa đi các hướng tìm kiếm ông Hoanh. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, phần lớn thời gian trong ngày xuất hiện mưa khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn.