Hà Nội bổ sung điểm bắn pháo hoa tại Hồ Văn Quán đêm 10/10

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 10/10.

Trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt Hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại. Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố và UBND các phường: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông và các đơn vị liên quan, bảo đảm việc vận chuyển pháo hoa, súng (ống phóng) trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ bắn pháo hoa; tổ chức tập huấn và chỉ đạo các đơn vị.

Ban Chỉ huy quân sự các phường phối hợp với lực lượng cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV hoá chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kịch bản và kế hoạch.

Công an thành phố được giao chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; tạo điều kiện cho các phương tiện chở pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa.

Đơn vị này được yêu cầu bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại các trận địa bắn pháo hoa, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra.

Công an thành phố tổ chức cấm đường đối với trận địa trước Bưu điện Hà Nội thuộc phường Hoàn Kiếm: Từ 23h ngày 7/10 tổ chức lập hàng rào cứng cấm 1/2 đường Đinh Tiên Hoàng giáp với phía Hồ Hoàn Kiếm, từ ngã 3 phố Lê Thạch đến ngã 3 phố Đinh Lễ trong quá trình Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Tập đoàn Sun Group triển khai xây dựng trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm.

Từ 18h ngày 10/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa: Cấm đường Đinh Tiên Hoàng từ ngã 3 phố Trần Nguyên Hãn đến ngã 4 đường Tràng Tiền.

Với trận địa pháo hoa ở Hồ Tây sẽ cấm đường đối với trận địa tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ: Từ 7h ngày 7/10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, lực lượng chức năng lập hàng rào cứng cấm từ ngã 3 đường Quảng Khánh - Phủ Tây Hồ đến trạm biến áp 25 số 47 đường Quảng Khánh phường Tây Hồ.