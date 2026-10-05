Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối; thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần.

Một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng nhưng được bán với giá 45.000-60.000 đồng/lọ, qua quầy thuốc và các nền tảng thương mại điện tử.

Cơ quan công an kiểm tra sản phẩm.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Công an Hà Nội đề nghị người dân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu Multivitamin pro, Actiso râu ngô - rau má, Actiso pro do Công ty Vintechpharm cung cấp khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Người dân cung cấp thông tin liên hệ điều tra viên Mã Đại Dương, số điện thoại 0949.926.926; địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức.