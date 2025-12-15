Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bé trai ở Hà Nội nghi bị bố của bạn đánh. Thông tin khiến dư luận hết sức bất bình, dù vì lý do gì thì việc người lớn hành hung một đứa trẻ là điều không thể chấp nhận.

Theo nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 13/12, cháu N. (12 tuổi) xin phép gia đình đến chơi ở nhà một bạn học cùng lớp ở phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Khoảng 1 tiếng sau, cháu bé bất ngờ gọi điện về cho gia đình, trạng thái tinh thần hoảng loạn, kể việc mình bị người lớn gia đình của bạn đánh.

Cháu N. choáng váng khi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu. (Ảnh: Dân Việt)

Gia đình cho biết, theo lời kể của cháu bé, nguồn cơn dẫn đến sự việc là do trong lúc chơi, một số cháu đã dắt xe đạp của người thân trong gia đình bạn học ra trước cửa để đi thử. Việc này đã được người bạn học đồng ý.

Nhưng khi cháu đưa xe vào cất, bố của bạn học từ trong nhà đi ra, gọi cháu vào rồi tát liên tiếp vào mặt. Chưa dừng lại, khi cháu bé tiếp tục dắt xe vào trong nhà thì bị người này đánh vào vùng đầu, thái dương, không cho cháu trình bày. Sự việc khiến cháu bé choáng váng, phải ngồi lại ven đường gần hiện trường.

Gia đình đưa cháu N. đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho biết thêm, sau khi biết tin, gia đình đã đưa N. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc với Công an phường Bồ Đề. Công an phường Bồ Đề sau đó đã đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan. Người đàn ông bị phản ánh có hành vi hành hung cháu bé cũng được công an mời về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.