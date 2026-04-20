Ngày hội quy tụ 71 trường cao đẳng, trung cấp cùng nhiều doanh nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và hàng nghìn học sinh các trường tham gia. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công bố tuyển khoảng 110.000 chỉ tiêu ở hơn 300 ngành, nghề đào tạo. Học sinh được chứng kiến các chuyên gia trình diễn kỹ năng nghề, tư vấn các ngành nghề cũng như cơ hội việc làm trong tương lai.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Mục tiêu của chương trình là tạo cầu nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; đẩy mạnh tuyên truyền tới học sinh về định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội học tập và việc làm phù hợp.

Học sinh được tư vấn nghề nghiệp tại ngày hội.

"Gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô", ông Hiền nói.

Việc kết nối được thể hiện rõ nét qua các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp và đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp. Học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được “chạm” vào nghề thông qua các mô hình, thiết bị, sản phẩm và các phần trình diễn kỹ năng.

Ngày hội có ý nghĩa đặc biệt với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trong bối cảnh đẩy mạnh phân luồng. Những học sinh hoàn thành lớp 9 nhưng không tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông, các em có thêm cơ hội để tìm hiểu, lựa chọn phù hợp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng khách mời ấn nút khai mạc ngày hội.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiệu quả kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tại Hà Nội ngày càng rõ nét. Giai đoạn 2019-2020, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ hợp tác với khoảng 300-400 doanh nghiệp, thì đến cuối năm 2025, con số này đã vượt 1.000 doanh nghiệp.

Các đơn vị giáo dục nghề nghiệp khẳng định, sự hợp tác không chỉ dừng ở tuyển sinh mà còn mở rộng sang đặt hàng đào tạo, hỗ trợ thiết bị, tham gia xây dựng chương trình, đánh giá đầu ra.

Nhờ đó, tỉ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 70-80%, nhiều ngành nghề đạt 100%. Năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt gần 75,5%, trong đó 55% người học có bằng cấp, chứng chỉ.