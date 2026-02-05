Danh sách các đối tượng được miễn học phí phổ thông và học nghề MỚI NHẤT

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính trong giáo dục luôn là vấn đề được xã hội quan tâm hàng đầu, đặc biệt là khi các quy định mới về học phí chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026. Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách miễn học phí đã được mở rộng và quy định rõ ràng hơn.

Những thay đổi này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình mà còn khuyến khích người học tham gia vào các lộ trình đào tạo nghề nghiệp sớm, góp phần phân luồng học sinh hiệu quả sau cấp trung học cơ sở.

Các đối tượng được miễn học phí giáo dục phổ thông công lập

Theo khoản 1 Điều 15 của Nghị định 238/2025/NĐ-CP, chính sách miễn học phí được áp dụng rộng rãi cho các nhóm đối tượng sau tại cơ sở giáo dục công lập:

1. Trẻ em mầm mon: Thuộc diện được miễn học phí theo lộ trình phổ cập.

2. Học sinh phổ thông: Bao gồm học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3. Người học chương trình giáo dục phổ thông tại trung tâm GDTX: Áp dụng cho cả học viên theo học chương trình cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Việc miễn học phí cho khối giáo dục thường xuyên là nỗ lực quan trọng nhằm đảm bảo mọi công dân đều có quyền tiếp cận tri thức cơ bản mà không phải lo lắng về chi phí.

Ảnh minh họa: An Đông

Nhóm đối tượng được miễn học phí học nghề (trình độ trung cấp)

Chính sách phân luồng học sinh sau lớp 9 được đẩy mạnh thông qua việc miễn học phí cho các đối tượng học nghề cụ thể:

1. Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trung cấp: Theo khoản 12 Điều 15 Nghị định 238/2025/NĐ-CP, học sinh vừa hết lớp 9 chuyển sang học nghề sẽ được miễn hoàn toàn học phí trình độ trung cấp.

2. Học sinh liên kết đào tạo nghề: Các em học sinh theo học tại trung tâm GDNN-GDTX nhưng đăng ký học nghề tại các trường cao đẳng có liên kết cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Quyền lợi kép: Miễn cả học phí văn hóa và học phí nghề

Một điểm cực kỳ có lợi cho các bạn học sinh lựa chọn mô hình học nghề sớm đã được quy định rõ ràng trong năm 2026:

1. Miễn học phí văn hóa: Học sinh được miễn phí khi học chương trình phổ thông tại các trung tâm GDNN-GDTX.

2. Miễn học phí học nghề: Đồng thời được miễn học phí khi học chương trình trung cấp tại các trường cao đẳng liên kết.

Như vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện về tốt nghiệp THCS và học tiếp lên trung cấp, người học sẽ được thụ hưởng quyền lợi "0 đồng" ở cả hai chương trình đào tạo. Đây là giải pháp tối ưu cho những gia đình muốn con em sớm có tay nghề vững vàng mà vẫn hoàn thiện được bằng văn hóa phổ thông.