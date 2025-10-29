Hà Giang mùa tam giác mạch - Hành trình giữa biển hồng nơi cực Bắc Tổ quốc

Khi những làn sương mỏng vờn quanh sườn núi, và ánh nắng đầu đông khẽ chạm lên từng thung lũng, đó cũng là lúc Hà Giang khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất - mùa của hoa tam giác mạch. Mỗi năm chỉ nở một lần, từ tháng 10 đến đầu tháng 12, loài hoa nhỏ bé này lại làm say lòng bao du khách bởi vẻ đẹp vừa mong manh, vừa kiên cường - như chính con người vùng cao nguyên đá.



Vẻ đẹp kiên cường, mỏng manh của loài hoa biểu tượng vùng cao nguyên đá. Nguồn ảnh: Hoàng Hiếu - Đi cùng Rùa

Tam giác mạch, hay còn gọi là mạch ba góc, vốn là loại cây được người Mông gieo trồng sau mỗi vụ ngô để làm lương thực. Nhưng qua năm tháng, từ những hạt giống giản dị của cuộc sống mưu sinh, tam giác mạch đã trở thành biểu tượng của sức sống, tình yêu và lòng bền bỉ của người Hà Giang - thứ hoa dẫu nhỏ bé nhưng dám nở rộ giữa đá núi khô cằn.

Người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau câu chuyện rằng: "Ngày xưa, khi vụ mùa kết thúc, lúa ngô trong nhà đã cạn, dân bản chẳng còn gì để ăn. Một hôm, hương thơm lạ lan khắp bản, họ lần theo mùi hương ấy và thấy một loài hoa nhỏ mọc từ kẽ đá, mang theo hạt mẩy thơm ngọt. Từ đó, tam giác mạch ra đời - như món quà của đất trời dành cho người vùng cao".

Và cứ thế, loài hoa của "sự sống hồi sinh" trở thành linh hồn của cao nguyên đá Đồng Văn - thứ làm mềm lòng cả những vách đá tai mèo khô cứng, và khiến những cung đường Hà Giang bỗng trở nên nên thơ đến lạ.

Khi "sức sống hồi sinh", những cung đường phượt Hà Giang như được nhuộm hồng, thơ đến lạ kì. Nguồn ảnh: Hoàng Hiếu - Đi cùng Rùa

Những cung đường hoa nở - sắc hồng trên Cung đường Hạnh Phúc

Mùa này, trên Cung đường Hạnh Phúc - con đường huyền thoại nối liền Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc - tam giác mạch nở rộ khắp nơi. Mỗi chặng dừng chân là một bức tranh hoa, một lát cắt khác nhau của Hà Giang:

- Quản Bạ - "Cổng Trời" mở ra biển hoa: Nơi những thửa ruộng bậc thang còn vương sắc vàng mùa gặt, xen giữa là thảm hoa hồng phớt trải dài đến tận đường chân trời.

- Yên Minh - Thung lũng hoa bên rừng thông: Trên con đường men theo đồi thông xanh, du khách dễ dàng bắt gặp những vạt hoa nở rộ ven lối, rực rỡ mà thanh bình.

- Đồng Văn - Làng văn hóa Lũng Cú, Sủng Là, Phó Bảng: Đây là nơi hoa nở đẹp nhất, khi những mái nhà trình tường phủ rêu nằm giữa biển hoa phớt tím. Đặc biệt, "nhà của Pao" ở Sủng Là hay cột cờ Lũng Cú chính là điểm check-in không thể bỏ qua.

- Mèo Vạc - hoa nở trên đá: Dọc đường Mã Pí Lèng hùng vĩ, những khóm hoa tam giác mạch chen mình bên vách đá, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ của hẻm Tu Sản.

Thung lũng hoa ngập tràn sắc hồng - điểm check in không thể bỏ qua cho những phượt thủ khám phá Cung đường Hạnh Phúc. Nguồn ảnh: Hoàng Hiếu - Đi cùng Rùa

Từ trên cao nhìn xuống, hoa trải dài như dải lụa hồng mềm mại giữa đá núi xám bạc - nơi vẻ đẹp thiên nhiên và sức sống con người hòa quyện trong từng gam màu.

Four Points by Sheraton Hà Giang - Dừng lại giữa mùa hoa, để thấy lòng mình lắng đọng

Giữa hành trình đầy xúc cảm ấy, Four Points by Sheraton Hà Giang - khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại trung tâm thành phố Hà Giang - trở thành điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn sắc hoa vùng cao.

Từ khách sạn, du khách dễ dàng khởi hành khám phá các cung đường hoa, rồi trở về với không gian ấm áp, tinh tế mang đậm hơi thở bản địa. Những căn phòng rộng mở tầm nhìn hướng dãy Tây Côn Lĩnh, hồ bơi vô cực giữa tầng mây, và ẩm thực đậm hương vị miền cao tại Hà Giang Kitchen hay Lobby Lounge sẽ đem lại cảm giác thư thái sau một ngày dài rong ruổi.

Một ly cocktail hồng nhạt tại Rượu Bar, khi hoàng hôn buông trên núi, là khoảnh khắc để bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mùa - mùa của hoa, của gió và những giấc mơ chưa vội ngủ.

Four Points by Sheraton Hà Giang - khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại miền cực Bắc, nơi mang đến cho du khách cảm giác an yên sau những ngày rong ruổi thưởng ngoạn sắc hồng cao nguyên

Hà Giang mùa tam giác mạch không chỉ là thời điểm đẹp nhất trong năm, mà còn là lời mời gọi của thiên nhiên gửi đến những tâm hồn yêu xê dịch. Và Four Points by Sheraton Hà Giang sẽ là nơi để hành trình ấy được kết nối bằng cảm xúc, bằng sự an yên, và bằng một trải nghiệm đẳng cấp giữa lòng phố núi.



