Hà Đông có một "thiên đường bánh" khiến hội "tâm hồn ăn uống" khó lòng đi ngang

Nếu trong nhà có một người thuộc hệ "đi đâu cũng phải tìm đồ ăn ngon", thì từ nay đến 11/10 có thêm một địa chỉ đáng để lưu lại.

Bởi Lễ hội Bánh Mì 2026 tại AEON MALL Hà Đông không chỉ có bánh.

Ở đây có gần 40 thương hiệu và đối tác, hơn 100 loại bánh cùng hàng loạt hoạt động để khách tham quan vừa ăn, vừa chơi, vừa trải nghiệm. Đặc biệt, các gia đình có con nhỏ cũng có thể tìm được khá nhiều hoạt động để cả nhà cùng tham gia.

Một lễ hội mà câu hỏi khó nhất là: "Hôm nay ăn bánh gì?"

Bánh mì, bánh ngọt, kem, đồ uống, nguyên liệu làm bánh… cùng xuất hiện trong một không gian.

Điểm thú vị là thực khách không chỉ có những lựa chọn quen thuộc của Việt Nam mà còn có thể "du lịch vị giác" qua nhiều nền ẩm thực khác nhau với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ…

Nói vui một chút, đây là kiểu nơi mà bạn có thể bước vào với ý định "mua một món thôi", rồi vài vòng sau mới nhận ra mình đang cầm trên tay một chiếc túi đầy bánh.

Không gian lễ hội cũng được thiết kế để tạo cảm giác liền mạch với mô hình "Cây Bánh Mì" (Bread Tree) kết nối Sảnh Tương lai và khu vực Hành lang Tầng 1.

Vì thế, ngoài chuyện ăn uống, đây cũng là một điểm check-in khá thú vị cho những người thích chụp ảnh khi đi hội.

Trẻ con có chỗ chơi, người lớn có lý do để… đứng xem

Một điểm cộng của lễ hội là không biến các em nhỏ thành "khách đi cùng bố mẹ".

Tại Baking Workshop, các bé có thể trực tiếp làm những món bánh như Cookies, Pancake, Egg Tart…

Thay vì chỉ mua bánh ăn, các con có cơ hội tự tay nhào, trộn, tạo hình và hoàn thành món bánh của mình. Với nhiều gia đình, đây cũng là một cách khá vui để biến một buổi cuối tuần thành hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần đi trung tâm thương mại.

Trong khi đó, những người thích xem đầu bếp trình diễn có thể đón Cooking Show 5 Sao, với màn làm bánh trực tiếp từ đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao vào khung giờ 11h00-12h00 Chủ Nhật.

Và nếu chỉ ngồi xem vẫn chưa đủ "đô", lễ hội còn có loạt thử thách như thi ăn nhanh, ăn cay, đoán vị giấu mặt.

Có những hoạt động nghe tên thôi đã thấy khả năng "cười ra nước mắt" khá cao.

Từ ăn bánh đến… mukbang cùng TikToker

Không khí lễ hội còn được đẩy lên một nấc khác với Mukbang Livestream cùng TikToker Qanh Cảm Ơn vào 11h00-12h00 các ngày thứ Bảy 03/10 và 10/10.

Bên cạnh đó là diễu hành mascot, Kahoot, biểu diễn ảo thuật và nhiều hoạt động tương tác khác.

Với nhóm bạn trẻ, đây có thể là một buổi tụ tập để vừa ăn vừa chơi. Với gia đình, đó lại là một lịch trình cuối tuần khá vừa vặn: trẻ con có hoạt động, bố mẹ có đồ ăn, cả nhà có thêm những trải nghiệm để cùng tham gia.

Đi ăn còn có cơ hội mang quà về

Một điều khá dễ khiến các tín đồ mua sắm hào hứng là chương trình đổi hóa đơn nhận quà.

Với hóa đơn từ 500.000 đồng, khách hàng có cơ hội bốc thăm nhận các phần quà như gấu bông Capybara, bánh mì bông và voucher 50.000 đồng theo thể lệ chương trình.

Thành viên WAON cũng có thêm quyền lợi khi tham gia lễ hội. Khách hàng có thể đăng ký WAON trên ứng dụng AEON MALL Vietnam để nhận quà và tham gia các chương trình đổi hóa đơn. Đặc biệt, ngày 10-11/10 còn có chương trình X5 WAON POINT theo danh mục áp dụng.

11 ngày để ăn, chơi và khám phá thế giới bánh

Một lễ hội bánh sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có thật nhiều bánh.

Điểm khiến Lễ hội Bánh Mì 2026 thú vị hơn nằm ở cách nó biến chuyện ăn uống thành một hoạt động để cả gia đình cùng tham gia: đi tìm món mới, thử một hương vị chưa từng ăn, để trẻ tự tay làm bánh, xem đầu bếp trình diễn, tham gia thử thách rồi tiện thể mang vài món yêu thích về nhà.

Và có lẽ đó cũng là lý do một chuyến ghé AEON MALL Hà Đông trong những ngày này rất dễ kéo dài hơn dự kiến.

Lễ hội Bánh Mì 2026 diễn ra từ 01/10 đến 11/10/2026 tại Sảnh Tương lai và khu vực Hành lang Tầng 1, AEON MALL Hà Đông.