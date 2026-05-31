Hà Anh Tuấn, HIEUTHUHAI cùng dàn sao hạng A đưa 25.000 khán giả vào hành trình âm nhạc giữa miền di sản thế giới

Tối 30/5, Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường Bình Minh, Ninh Bình, với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật gồm Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, MAYDAYs, UPRIZE, LEZII và 2PILLZ, đồng thời tiếp tục gắn âm nhạc với thông điệp bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh cảnh xanh.

Tối 30/5, Lễ hội Âm nhạc và Sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường Bình Minh, Ninh Bình

Một trong những điểm nhấn đầu tiên của chương trình là phần xuất hiện của Đen. Nam rapper đưa khán giả đi qua loạt ca khúc quen thuộc như Đi Theo Bóng Mặt Trời, Ngày Lang Thang, Hai Triệu Năm và Mang Tiền Về Cho Mẹ. Giữa không gian núi rừng Ninh Bình, âm nhạc của Đen trở nên gần gũi hơn nhờ chất tự sự, mộc mạc và những câu chuyện về tuổi trẻ, những chuyến đi, tình yêu dành cho thiên nhiên.

Đen Vâu biểu diễn ca khúc mới Mùa Hè 26

Đáng chú ý, Đen Vâu cũng lần đầu trình diễn ca khúc mới Mùa Hè 26 trước khán giả FORESTIVAL. Sau phần biểu diễn của anh, clip trồng rừng năm 2026 được trình chiếu, nối tiếp mạch cảm xúc về môi trường và bảo tồn. Khoảnh khắc này giúp phần sân khấu của Đen không chỉ dừng lại ở một set nhạc, mà còn trở thành đoạn chuyển quan trọng để nhắc lại tinh thần xanh của lễ hội.

GREY D biểu diễn Hóa Ra





Sau Đen Vâu, chương trình tiếp tục chuyển màu với các nghệ sĩ trẻ như MAYDAYs và LEZII. GREY D tiếp nối bằng những sáng tác mới thuộc album vừa phát hành như Hóa Ra, Đôi Mắt Kẻ Si Tình, Mới Hôm Qua đưa khán giả vào không gian lãng mạn giữa lòng di sản. Trong khi đó, UPRIZE mang đến các tiết mục sôi động như EXPOSURE, Gương Vỡ Làm Lành và ca khúc mới Chính Là Cảm Giác Này.

UPRIZE

Bùi Công Nam

Càng về sau, sân khấu càng tăng nhiệt với sự xuất hiện của Binz và Bùi Công Nam. Binz mang màu sắc hip-hop đặc trưng qua những bản rap quen thuộc như They Said, Bigcityboi, sau đó bất ngờ tiết chế cảm xúc trong phần hát mộc với OK. Màn kết hợp giữa Binz và Bùi Công Nam trong bản phối Hoa Ban - I Love You trở thành một trong những khoảnh khắc giao thoa thú vị của đêm nhạc. Bùi Công Nam sau đó tiếp tục ghi điểm với Tiến Hay Lùi, Tìm Được Nhau Khó Thế Nào và Nhớ Mãi Chuyến Đi Này.

Binz biểu diễn Bigcityboi





Ở nửa sau chương trình, Phùng Khánh Linh và Vũ Cát Tường mang đến hai sắc thái đối lập. Nếu Phùng Khánh Linh tạo không khí trẻ trung, giàu năng lượng với các bản phối mới như Căn Gác Mùa Hè và Quý Cô Say Xỉn, Vũ Cát Tường lại ghi dấu bằng những ca khúc giàu cảm xúc như Từng Là, Vết Mưa, Don’t You Go và Chỉ Cần Có Nhau.

Phùng Khánh Linh

HIEUTHUHAI

Vũ Cát Tường

Một trong những phần được chờ đợi nhất là sân khấu của HIEUTHUHAI. Xuất hiện ở khung giờ muộn, nam rapper vẫn khiến quảng trường bùng nổ khi trình diễn loạt ca khúc thuộc album Mắt Nhắm Mắt Mở. Với lợi thế trình diễn, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, HIEUTHUHAI cho thấy sức hút lớn của một gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay. Không chỉ mang đến sự sôi động qua Nước Mắt Cá Sấu hay Anh Nên Đi Khỏi Đây, anh còn kéo khán giả vào không gian lãng mạn hơn với Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, tạo nên đoạn cao trào đáng nhớ trước phần kết.

Hoa Hồng - Hà Anh Tuấn





Khép lại đêm nhạc là Hà Anh Tuấn. Dù xuất hiện rất muộn, nam ca sĩ vẫn được hàng chục nghìn khán giả chờ đợi. Anh dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc với Hoa Hồng, Tuyết Rơi Mùa Hè và Địa Đàng. Vẫn là phong thái lịch lãm, giọng hát tự sự và cách trò chuyện duyên dáng, Hà Anh Tuấn biến phần kết thành một bản tổng kết cảm xúc của cả đêm diễn.

Đêm nhạc sau đó khép lại bằng đại mashup quy tụ Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D

Nam ca sĩ còn có màn kết hợp cùng Trần Duy Khang của Chillies trong liên khúc Cảm Ơn Và Xin Lỗi, Mascara, Từ Đống Tro Tàn. Đêm nhạc sau đó khép lại bằng đại mashup quy tụ Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D với loạt ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân - Có Ai Thương Em Như Anh - Phép Màu - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

Không chỉ ghi dấu bằng dàn line-up nổi bật, FORESTIVAL 2026 còn cho thấy tham vọng xây dựng một mô hình lễ hội gắn với phát triển bền vững. Từ sân khấu lấy cảm hứng khảo cổ, chất liệu văn hóa địa phương, các hoạt động trồng rừng đến Trung tâm Thiên nhiên Lưu động, chương trình cho thấy âm nhạc có thể trở thành cầu nối giữa cộng đồng, di sản và thiên nhiên.