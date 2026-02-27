Có một nơi luôn căng mình nhận bệnh nhân cấp cứu, đội ngũ nhân viên y tế không còn biết khái niệm về thời gian. Đó chính là Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai).

365 ngày trong năm là 365 ngày nơi đây chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngày lễ ngày Tết vẫn tiếp đón bệnh nhân và làm việc hết mình bằng sự tận tâm của người bác sĩ.

Đây không phải là một lời nói xuông. Những ngày Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số bệnh nhân đến khám cấp cứu tăng vọt, trong đó có nhiều ca nặng. Trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, ban giám đốc bệnh viện ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc triệu tập 50-70% nhân lực tăng cường làm việc gần như ngày thường. Đồng thời, bệnh viện mở thêm 2 phòng khám tại khu vực khám bệnh để kịp thời tiếp nhận người dân có nhu cầu khám chữa bệnh.

Bệnh nhân đông đúc bất chấp nghỉ Tết là "đặc sản" của Bệnh viện Bạch Mai

Tôi bước vào Trung tâm Cấp cứu A9 vào sáng mùng 5 Tết. 9 giờ sáng, bệnh nhân xếp hàng nhập viện ngay từ cổng. Bên ngoài tiếng xe cấp cứu nối đuôi nhau, bên trong đặc quánh mùi thuốc sát khuẩn. Tôi khẽ khàng chào hỏi và đáp lại là những cái gật đầu: "Chị hãy làm việc nhé, bọn em bận quá không thể đón tiếp như bình thường được".

Ngày nghỉ hay ngày thường thì Trung tâm Cấp cứu A9 vẫn đông đúc bệnh nhân.

Luồng công việc chóng mặt ngay từ những ngày nghỉ Tết. Nhìn vậy thôi đủ thấy trong năm, ngày bình thường, công việc của các y bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ nhân viên y tế nói chung tại A9 vất vả cỡ nào.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Văn Chi (chuyên gia cấp cứu hồi sức, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9) chia sẻ, ngay cả vào những ngày nghỉ Tết, các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo khoa phòng, vẫn thường xuyên có mặt để hội chẩn liên khoa, xử lý các ca bệnh phức tạp, đảm bảo người bệnh được điều trị kịp thời, hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi đang thăm khám cho bệnh nhân.

Câu chuyện quá tải bệnh nhân dịp Tết đã trở thành thường quy tại Bệnh viện Bạch Mai. Nơi đây là tuyến cuối, là điểm đến cho những bệnh nhân nặng nhất. PGS Chi ví von nói vui đó là "đặc sản" của bệnh viện Bạch Mai. Toàn thể đội ngũ sẵn sàng "để dành Tết", ăn Tết muộn, tất cả tập trung sức lực, đảm bảo cho người dân có sức khỏe tốt trước đã.

"Chúng tôi chỉ ăn Tết khi bệnh nhân đã ổn định, số ca cấp cứu giảm và mọi hoạt động trở lại bình thường". Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tấm lòng cao cả, hết mình vì người bệnh. Câu nói ấy chính là tiếng lòng của toàn thể đội ngũ Trung tâm Cấp cứu A9, bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.

"Chúng mình giống như "lính đặc nhiệm" bất kể ngày thường hay ngày nghỉ Tết"

ThS Lê Quang Trí (Điều dưỡng Trưởng Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, năm nay, ngay từ sáng mùng 2 Tết, Trung tâm Cấp cứu A9 đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Số lượng bệnh nhân tăng vọt và ngay lập tức, ban giám đốc chỉ đạo các khoa, phòng phải đi tăng cường quân số làm việc, hàng ngày bắt buộc lãnh đạo phải đi trực tiếp các khoa, buồng để đưa ra hướng điều trị kịp thời cho bệnh nhân nặng.

Nhân viên y tế không lúc nào nghỉ tay vì người bệnh kéo đến ùn ùn.

"Nếu ngày thường trung tâm tiếp nhận khoảng 300 ca/ngày thì những ngày qua, trung bình lên tới 400 ca/ngày, có nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch", ông Trí nhấn mạnh.

Trong số các ca nhập viện, bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lại gia tăng dịp Tết, nhiều nhất là tình trạng viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa. Vậy nên tưởng chừng được giảm nhẹ gánh nặng thì A9 vẫn đông đúc như thường. Toàn bộ nhân viên căng mình làm việc không có khái niệm nghỉ ngơi, đèn lúc nào cũng sáng 24/24 giờ.

80 nhân viên đang ngày đêm căng mình cứu sống bệnh nhân, bỏ quên cái Tết và những niềm vui ngay đầu năm mới. 80 người, bao gồm bác sĩ chính, bác sĩ tăng cường và học viên, thay phiên trực Tết liên tục. Tất cả cùng mong muốn đảm bảo công tác tiếp nhận, xử trí người bệnh không bị gián đoạn. ThS Trí ví von "chúng mình giống như "lính đặc nhiệm" bất kể ngày thường hay ngày nghỉ Tết".

ThS Trí đang thăm khám cho người bệnh.

21 năm làm nghề, 16 năm đón giao thừa ở bệnh viện, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, tiếng còi xe cấp cứu... ThS Trí chưa bao giờ hối hận với nghề mình đã chọn. Vất vả đấy, khổ cực đấy nhưng sứ mệnh cứu người, giúp đời với anh là điều cao quý, thiêng liêng nhất.

ThS.BS Nguyễn Hữu Hồng Quân (Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ thêm, bệnh nhân đến đây dù ngày nghỉ hay thường cũng vẫn đông như vậy, "có khi còn đông hơn". "Áp lực với chúng tôi thì cũng như những ngày thường thôi. Lượng bệnh nhân đến rất đông như sáng nay thì chị cũng thấy đó, bác sĩ rất áp lực nhưng tất cả đều cố gắng cấp cứu cho người bệnh", BS Quân nói.

"Lượng bệnh nhân đông như vậy là "đặc sản" của Trung tâm Cấp cứu A9, Bạch viện Bạch Mai rồi"", BS Quân cười hóm hỉnh, nụ cười như giảm bớt áp lực những ngày này.

Khu phòng nào ở A9 cũng đông đúc bệnh nhân.

Anh kể, các bác sĩ đã phải rất nỗ lực bởi có rất nhiều bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên. "Khi nào có điều động là chúng tôi đều sẵn sàng đến thôi", BS Quân cho biết thêm.

Ngay trước Tết, Bệnh viện hội chẩn cho 1 ca rất trẻ bị ngừng tim. Bệnh nhân không có người thân nhưng "đã vào viện thì phải làm hết sức cứu người". Bệnh nhân được tiến hành làm ECMO bởi "sinh mạng con người quý hơn mọi thứ".

"Chúng tôi ưu tiên chuyên môn, ưu tiên cấp cứu. Tất cả những gì về chuyên môn nếu làm được chúng tôi sẽ làm hết. Đó cũng là tinh thần của Bệnh viện Bạch Mai", PGS Chi nói.

Phản ánh từ người bệnh và người nhà bệnh nhân - Lời động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể nhân viên y tế

"Các bác sĩ, nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, chu đáo lắm chị ạ. Vào được bệnh viện công như này thì em thấy, từ thủ tục cho đến thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đều rất tốt", bệnh nhân N.H (19 tuổi, Yên Nghĩa, Hà Nội) kể.

Người nhà bệnh nhân trao sự tin tưởng cho các bác sĩ.

Cũng không chỉ riêng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng phải ghi nhận sự nhiệt thành, tận tâm của đội ngũ y tế nơi đây. Ngồi ngoài ghế trực chăm sóc chồng lần đi viện này, cô Vũ Thị Bình (quê Bắc Ninh) kể, chồng cô bị viêm tụy cấp phải lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. "Ấn tượng về các bác sĩ ở viện là nhiệt tình tư vấn, giúp chồng tôi yên tâm khám chữa bệnh, còn tôi thì yên tâm chồng mình sẽ sớm được về nhà".

Chính những phản ánh người thật, việc thật ấy là lời động viên, là vũ khí tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu A9.

"Đã là bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai thì đừng bao giờ được hỏi bệnh nhân có tiền chữa bệnh hay không. Chỉ có tiếp nhận bệnh nhân, phân luồng người bệnh và điều trị hết sức mình", PGS Chi nói.

Những chia sẻ ấy, bất giác khiến lòng tôi ấm áp lạ. Cuộc sống này còn điều gì đẹp hơn những sẻ chia đời thường kia?