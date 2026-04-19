Mới đây, "chị đại" quyền lực của màn ảnh Hàn là Kim Hye Soo đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường khi đi dạo công viên cùng những em bé tình cờ gặp mặt. Loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 15 vừa qua nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận dù nữ diễn viên không để lại bất kỳ dòng chú thích nào.

Trong những khung hình được công bố, Kim Hye Soo lựa chọn outfit tối giản với áo blouse thanh lịch kết hợp cùng quần đen ống đứng, tôn trọn vẹn thần thái sang chảnh và cá tính thương hiệu. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi chiều cao 1,71m lý tưởng và đôi chân thon dài, dễ dàng "cân" mọi phong cách từ thảm đỏ đến đời thường.

Tuy nhiên, điều khiến netizen đổ dồn sự chú ý lại chính là gương mặt của nữ minh tinh. Vốn là một trong số ít những ngôi sao tự tin khoe mặt mộc trên mạng xã hội, nhưng trong lần xuất hiện này, gương mặt của Kim Hye Soo lại lộ rõ nhiều dấu hiệu đơ cứng. Ở một vài góc chụp, đường nét của nữ thần sexy bị nhận xét là méo mó, biến dạng một cách bất thường, đánh mất vẻ tự nhiên vốn có. Nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn về việc liệu đây là hệ quả của app chỉnh ảnh quá đà hay dấu vết của việc dao kéo quá đà đang dần hiện hữu trên gương mặt đại mỹ nhân?

Sinh năm 1970, Kim Hye Soo bắt đầu chạm ngõ điện ảnh từ năm 1986 qua bộ phim Ggambo và duy trì vị thế ngôi sao hạng A suốt gần 4 thập kỷ. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt siêu phẩm từ điện ảnh như Tazza: The High Rollers, The Thieves đến truyền hình như Signal, Hyena, Juvenile Justice. Với khả năng biến hóa khôn lường và thực lực diễn xuất được bảo chứng qua hàng loạt giải thưởng danh giá, Kim Hye Soo luôn là gương mặt tiêu biểu, là bức tường thành khó đổ của điện ảnh xứ Kim Chi.

Sắp tới, người hâm mộ sẽ được gặp lại Kim Hye Soo trong series mới của Coupang Play mang tên The Affair Is Not the Problem. Tác phẩm là một bộ phim hài đen xoay quanh cặp vợ chồng influencer nổi tiếng xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc, cùng cặp vợ chồng bác sĩ hàng xóm đang trong quá trình ly hôn đầy căng thẳng. Khi họ bị cuốn vào những bí mật không thể kiểm soát đến mức ngay cả chuyện ngoại tình cũng trở nên tầm thường, hàng loạt xung đột liên tiếp bùng nổ.

Dự án hiện đang trong quá trình ghi hình và dự kiến sẽ sớm trình làng vào năm 2026. Sau những tranh cãi về nhan sắc, công chúng hiện đang vô cùng tò mò liệu "chị đại" sẽ mang đến màn lột xác ấn tượng nào trong dự án lần này.