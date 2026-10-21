Gương mặt lão hoá gây sốc của Nhật Kim Anh

Ngày 20/10, trailer mới của Mẹ Mìn vừa được tung ra đã khiến khán giả bàn tán sôi nổi khi mở ra góc nhìn hoàn toàn khác về bộ phim. So với màn "nhá hàng" trước đó, đoạn video lần này không chỉ đẩy cao kịch tính bằng loạt xung đột và biến cố gia đình mà còn mở ra nhiều nút thắt về quá khứ của các nhân vật, khiến câu chuyện ngày càng trở nên khó đoán.

Trailer mới của Mẹ Mìn (Nguồn: YouTube)

Trailer kéo người xem vào những cuộc cãi vã gay gắt, các đoạn ẩu đả trong quá khứ và điểm nhấn là câu hỏi nghẹn ngào từ nhân vật Hiếu (Khương Lê): "Sao ngày đó mẹ không bỏ đi?". Khi trưởng thành, Hiếu rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bế tắc vì tiền bạc. Sự xuất hiện của Mẹ Mìn (Minh Hằng) cùng câu gọi mê hoặc "Bé ngoan về nhà với mẹ nào" khiến câu chuyện trở nên bí ẩn hơn, đồng thời đẩy mâu thuẫn giữa 2 mẹ con lên đến đỉnh điểm.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Bên cạnh những tình tiết dồn dập trong trailer, netizen cũng đổ dồn sự chú ý vào visual khác lạ của Nhật Kim Anh. Đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm, nữ diễn viên khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình lão hóa, nét mặt khắc khổ, làn da sạm màu hằn rõ dấu vết thời gian và mái tóc búi vội điểm bạc. Không còn hình ảnh sang trọng hay rạng rỡ thường thấy, Nhật Kim Anh làm xấu bản thân như vậy để hóa thân vào vai mẹ Hạnh - một người phụ nữ mang nhiều sẹo tâm lý và giằng xé nội tâm.

Tạo hình khắc khổ của Nhật Kim Anh (Ảnh: NSX)

Gương mặt được tạo hình lão hóa thấy rõ (Ảnh: NSX)

Chia sẻ về sự trở lại màn ảnh rộng lần này, Nhật Kim Anh cho biết cô từng nhận được nhiều lời mời nhưng vẫn chờ một kịch bản đủ sức thuyết phục. Nữ diễn viên tiết lộ mình bị thu hút ngay từ tên phim, sau đó càng đồng cảm với những giằng xé nội tâm của mẹ Hạnh khi đọc kịch bản. Cô gọi đây là nhân vật người mẹ mà bản thân rất thương và dành nhiều tâm huyết. Nhật Kim Anh cũng dành lời khen cho bạn diễn Khương Lê, đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tâm huyết của nam diễn viên trẻ.

Ảnh: NSX

Mẹ Mìn dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 27/11/2026 thay vì cuối tháng 10 như thông báo trước đó. Theo ê-kíp, việc điều chỉnh lịch chiếu nhằm có thêm thời gian hoàn thiện bộ phim, từ yếu tố kinh dị, tâm linh đến chiều sâu tâm lý của các nhân vật. Bên cạnh câu chuyện về những điều ước đầy cám dỗ, tạo hình lão hóa khác lạ của Nhật Kim Anh cũng trở thành một trong những chi tiết khiến khán giả chờ đợi màn xuất hiện của bộ phim trên màn ảnh rộng.

Nguồn: NSX

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