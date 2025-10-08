Gương mặt khác lạ của nữ NSND U80 rời phố thị về Thạch Thất sống, thích được khen đẹp hơn hát hay

Thời gian gần đây, NSND Thanh Hoa khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong bức ảnh đại diện cập nhật gần đây, nữ nghệ sĩ xuất hiện với làn da sáng mịn, gương mặt thon gọn và mái tóc nâu bồng bềnh, khác hẳn vẻ ngoài quen thuộc trước đây. Nụ cười nhẹ cùng lớp trang điểm tinh tế khiến diện mạo của giọng ca "Tàu anh qua núi" trông trẻ trung và rạng rỡ hơn hẳn tuổi thật.

Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi: "Đẹp quá chị ơi!", "Lạ quá chị, nhưng rất trẻ!", "Trẻ quá mức cho phép ạ!". Có người còn dí dỏm bình luận: "Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều" – ám chỉ sự thay đổi rõ rệt trong nhan sắc của nữ NSND.

Hình ảnh gần đây được NSND Thanh Hoa đăng tải.

Dù chưa lên tiếng phản hồi lại trước những lời khen nhưng trước đó, NSND Thanh Hoa từng chia sẻ rằng ở tuổi gần U80, bà thích được khen trẻ đẹp hơn là hát hay:

"Thật ra tôi thấy, người ta thiếu cái gì thì muốn được khắc phục cái đấy. Tôi thiếu nhất vẻ đẹp, người thì lùn, da thì đen nhưng lại rất thích điệu, rất muốn làm cho mình đẹp và luôn khao khát được mọi người khen là đẹp. Gần như là mong muốn đầu tiên ấy, giờ mọi người khen hát hay nhiều khi tôi cũng không sướng đâu nhưng bảo 'có tuổi rồi mà vẫn đẹp' thì... lại thích", bà từng chia sẻ trên Dân trí.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Thanh Hoa đã rời phố thị để về sinh sống tại một khu nhà vườn rộng lớn ở Thạch Thất (Hà Nội). Cuộc sống hiện tại của bà được nhận xét là bình yên, viên mãn và tràn ngập tiếng cười bên người chồng kém tuổi – người luôn đồng hành, chăm sóc và thấu hiểu bà trong cuộc sống đời thường.

Không còn quá bận rộn sân khấu, nữ nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc khu vườn, trồng hoa, nuôi cá và đón tiếp bạn bè, học trò. Những hình ảnh giản dị nhưng hạnh phúc của bà ở vùng ngoại ô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hình ảnh quen thuộc của nữ nghệ sĩ trước đây.

NSND Thanh Hoa, tên thật là Bùi Thị Thanh Hoa, sinh năm 1950 tại Nam Định. Bà được biết đến là giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng với những ca khúc đi cùng năm tháng như Tàu anh qua núi, Mùa xuân bên cửa sổ, Tình yêu của biển… Trong suốt sự nghiệp, bà từng giữ vai trò Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Thanh nhạc Việt Nam, đồng thời là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ ca sĩ trẻ.

Ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm say mê với âm nhạc – điều giúp bà luôn toả sáng theo cách riêng, dù trên sân khấu hay trong cuộc sống đời thường.