Màn ảnh Hoa ngữ từng sản sinh nhiều hình tượng nữ hiệp cực “ngầu” khiến khán giả mê mẩn, tiêu biểu như Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ hay Lưu Thi Thi ở Nhất Niệm Quan Sơn . Nhờ thiết lập nhân vật độc đáo cùng những cảnh võ thuật mãn nhãn, họ được khán giả ví như “phong thần” trong dòng phim cổ trang. Mới đây một cuộc bầu chọn "10 nữ hiệp đẹp nhất Trung Quốc" đã được tổ chức và thu hút sự bầu chọn của cư dân mạng. Từ thế hệ tân binh đến dàn diễn viên thực lực, 10 nữ hiệp dưới đây là những gương mặt tiêu biểu cho sức hút mạnh mẽ của phái nữ giữa chốn giang hồ.

1. Lưu Thi Thi

Với vai diễn Nhậm Như Ý - đệ nhất sát thủ thiên hạ trong Nhất Niệm Quan Sơn , Lưu Thi Thi - người được mệnh danh là "cổ nhân trời chọn" đã chạm đến đỉnh cao của dòng phim võ hiệp, nơi khí chất cổ điển của cô như được sinh ra để dành cho hình tượng hiệp nữ. Nhân vật của cô là sự hòa quyện đầy ấn tượng giữa vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán của một sát thủ áo đỏ và một trái tim trọng tình nghĩa ẩn sâu bên trong.

Khả năng diễn xuất tiết chế cùng đôi mắt giàu cảm xúc đã giúp Lưu Thi Thi tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa những màn múa kiếm dứt khoát, sắc lạnh và những khoảnh khắc vụn vỡ, kìm nén đầy ám ảnh. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa nét mềm mại, uyển chuyển và sức mạnh cương nghị ấy đã chinh phục hoàn toàn khán giả, giúp cô trở thành hình mẫu tiêu biểu cho định nghĩa về một nữ hiệp vừa kiên cường, vừa sâu sắc trên màn ảnh.

2. Bạch Lộc

Trong Đường Cung Kỳ Án , Bạch Lộc đã gây bão với hình tượng Lý Bội Nghi con gái Đoan vương kiêm quan viên Nội yết cục. Không dựa dẫm vào những mối tình ủy mị, Lý Bội Nghi là biểu tượng cho sự thức tỉnh mạnh mẽ của phụ nữ thời Đường. Sự hấp dẫn của nhân vật nằm ở khả năng cân bằng giữa trí tuệ sắc bén khi phá án và võ lực thượng thừa trong những trận chiến kịch tính.

Hình ảnh Bạch Lộc trong bộ hồng y rực rỡ, thực hiện các thế kiếm kết hợp giữa nét mềm mại của vũ điệu Đôn Hoàng và sự quyết liệt của võ thuật đương đại chính là điểm nhấn nổi bật của bộ phim. Đây không chỉ là một vai diễn hành động ấn tượng, mà còn là minh chứng cho khí chất độc lập, kiên cường của người phụ nữ, nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả.

3. Lý Thấm

Trong Nhiết Tiếu Tùy Ca , Lý Thấm vào vai Phó Nhất Tiếu, đệ nhất xạ thủ nước Cẩm Tú, một cô gái kiên cường được rèn luyện từ nhỏ nhưng vẫn dịu dàng, nhân hậu. Nàng có mối tình với Vương gia Hạ Tĩnh Thạch (Trần Hạc Nhất). Tuy nhiên, sau trận chiến với nước Túc Sa, cuộc đời Phó Nhất Tiếu bị đảo lộn bởi âm mưu, mất trí nhớ và rơi vào tay địch quốc.

Tại đây, cô bị Phượng Tùy Ca hành hạ dã man để trả thù. Đáng chú ý, Lý Thấm đã tự mình thực hiện cảnh bị dìm đầu xuống nước 4 lần liên tiếp mà không cần đóng thế, khiến người xem nghẹt thở vì quá chân thực. Không chỉ gây sốt bằng nhan sắc, Lý Thấm còn chinh phục khán giả qua những màn đánh đấm ra trò và những đường tên sắc lẹm trên chiến trường. Với ánh mắt sắc lạnh và những pha ra đòn dứt khoát, cô đã chứng minh mình là một "đả nữ" thực thụ chứ không chỉ là mỹ nhân yếu đuối trên màn ảnh.

4. Triệu Lộ Tư

Trong Thả Thí Thiên Hạ , Triệu Lộ Tư đã mang đến một màn hóa thân đầy đột phá với vai diễn hai thân phận: Bạch Phong Tịch phóng khoáng, tự do nơi giang hồ và Phong Tích Vân cao quý, đầy trách nhiệm của bậc công chúa. Điểm sáng rực rỡ nhất trong hình tượng nữ hiệp của cô chính là tuyệt kỹ "Phượng Khiếu Cửu Thiên".

Sử dụng dải lụa trắng làm vũ khí, cô tạo nên những thước phim võ thuật độc đáo vừa mềm mại, uyển chuyển như múa, nhưng cũng đầy uy lực và sát khí. Vai diễn này chính là "cú hích" giúp Triệu Lộ Tư thoát khỏi những hình tượng ngọt ngào quen thuộc, khẳng định bản lĩnh của một nữ hiệp đầy quyền uy và cá tính trên màn ảnh.

5. Triệu Lệ Dĩnh

Trong Hữu Phỉ , Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) hiện lên là một nữ hiệp tiêu biểu với bản lĩnh kiên cường giữa thời thế loạn lạc. Xuất thân từ 48 sơn trại, Chu Phỉ mang trong mình khí chất của một hậu duệ chính trực. Từ một thiếu nữ hồn nhiên, chuỗi ngày xuống núi dấn thân vào giang hồ đã tôi luyện nàng trở thành một cao thủ thực thụ, người sở hữu tinh thần thép trước mọi biến cố.

Điểm sáng của nhân vật này nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thẳng thắn, sắc sảo trong tính cách và những màn võ thuật đỉnh cao. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ thổi hồn vào Chu Phỉ bằng sự tương đồng trong cá tính ngoài đời, mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ qua các phân cảnh hành động: những đường kiếm dứt khoát, phong thái cương nghị và ánh mắt quyết đoán. Chính sự hóa thân "như không diễn" này đã giúp Chu Phỉ không chỉ trở thành tri kỷ của Tạ Doãn trong những trận chiến sinh tử, cô đã mang đến những phân cảnh hành động dứt khoát, xứng danh là một trong những hiệp nữ tiêu biểu nhất màn ảnh.

6. Địch Lệ Nhiệt Ba

Vốn là nàng công chúa Vĩnh Ninh cành vàng lá ngọc, biến cố gia đình đã đẩy Lý Trường Ca vào hành trình lưu vong đầy nước mắt. Từ một thiếu nữ mang trong mình nỗi hận thù, khao khát báo thù, cô đã dần trút bỏ vẻ yếu đuối để trở thành người gánh vác sứ mệnh bảo vệ thiên hạ.

Trong suốt hành trình đó, dù phải cải trang nam nhi, nếm trải đủ mọi vất vả và khổ đau của một kiếp người thường, Trường Ca chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi đường quyền, mỗi cú lộn nhào trên không của cô không chỉ là những pha hành động đẹp mắt, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh dẻo dai và ý chí kiên định.

7. Lư Dục Hiểu

Hà Bất Đồng Chu Độ là câu chuyện lấy bối cảnh thời Nam Tống đầy loạn lạc. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tạ Khước Sơn (Đàn Kiện Thứ), một gián điệp cấp cao của Nam Tống đang ẩn mình trong hàng ngũ địch dưới cái mác "kẻ phản quốc", và Nam Y (Lư Dục Hiểu) một cô nàng tiểu tặc xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn. Tình thế ép buộc khiến hai con người có xuất thân đối lập phải sát cánh bên nhau. Từ những kẻ dò xét, đề phòng, họ dần thấu hiểu và trở thành đồng đội tin cậy.

Từ hình ảnh ăn mày rách rưới ban đầu, nhân vật dần trở thành nữ hiệp mạnh mẽ trong thời loạn. Nhân vật mang cả sự mong manh lẫn kiên cường, giống như “cỏ dại được tôi luyện thành lưỡi kiếm”. Câu chuyện trưởng thành của Nam Y được xem là điểm hấp dẫn lớn của bộ phim.

8. Cúc Tịnh Y

Nhân vật của Cúc Tịnh Y xuất hiện với hình tượng đầy cá tính phá vỡ khuôn mẫu nữ chính tiên hiệp mong manh thường thấy trong Lai Chiến . Từ một cô nhi ăn mày tên A Đại, nàng từng bước vươn lên trở thành nữ hiệp có sức chiến đấu mạnh mẽ, dấn thân vào con đường tu tiên để báo thù và thay đổi số phận.

Bối cảnh phim mở ra sau loạn Bồng Lai, khi A Đại may mắn được nhận vào Tiên Linh Phái và trở thành đệ tử của tiên nhân Tiêu Dật Hàn (Trương Vân Long). Dù không được truyền dạy bài bản, nàng vẫn kiên trì khổ luyện, từ một cô bé vô danh vươn lên giành ngôi thủ khoa kỳ tiểu khảo, thu phục thần khí thượng cổ và nhanh chóng gây tiếng vang trong giới tu tiên.

9. Chương Nhược Nam

Lần đầu tiên thử sức với dòng phim võ hiệp dưới sự nhào, Chương Nhược Nam mang đến một Hoắc Linh Lung đầy mới mẻ trong Vũ Lâm Linh . Không còn là tiểu thư khuê các trong sơn trang, nàng Hoắc Linh Lung mạnh mẽ "đào hôn", cải nam trang hành tẩu giang hồ. Hình ảnh cô rực rỡ trong trang phục đỏ, sắc lạnh với thanh ngân kiếm trên tay đã tạo nên một dấu ấn đậm nét, hứa hẹn một màn thể hiện bùng nổ của Chương Nhược Nam trong hình tượng nữ hiệp độc lập.

10. Bao Thượng Ân

Trong bộ phim Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng , Bao Thượng Ân vào vai nữ hiệp Thái Chíêu với phong cách sống "tới đâu hay tới đó". Ngày thường, cô nàng chỉ thích ngồi thong dong cắn hạt dưa, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Thế nhưng, cứ hễ gặp chuyện nguy cấp là cô lại cầm đao xông pha, đánh đấm cực gắt với sức mạnh đáng gờm.

Thay vì tuân theo những luật lệ cũ kỹ của giới võ lâm, nhân vật này chỉ tin vào cái tâm thiện ác của mỗi người để hành động. Bao Thượng Ân đã tạo nên một hình ảnh đầy thú vị: vẻ ngoài thì trông rõ đáng yêu nhưng bên trong lại cực kỳ cứng cỏi. Rất nhiều khán giả đã để lại lời khen: "Nhìn mặt thì mềm mỏng, dễ thương vậy thôi chứ ra tay phát nào là chuẩn phát đó". Đây được xem là một trong những hình tượng nữ hiệp trẻ tuổi để lại