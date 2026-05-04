Gương mặt đáng sợ của thiên kim tiểu thư sống trong biệt thự 99 cửa ở Sài Gòn
Hình ảnh của thiên kiêm tiểu thư lừng danh Sài Gòn khiến dân tình xôn xao bàn tán.
Thị trường phim Việt đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của loạt dự án điện ảnh kinh dị 2 năm trở lại đây, cả về số lượng lẫn chất lượng. Hậu thành công của những cái tên như Quỷ Nhập Tràng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo 5 Móng... một tác phẩm khác đã ấn định tham gia đường đua phim Việt dịp hè này chính là Lầu Chú Hoà. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị thời Sài Gòn xưa, Lầu Chú Hoà hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút lạnh sống lưng tới khán giả.
Mới đây, NSX đã tung ra poster thứ 2 với tạo hình cô Hứa gây ám ảnh khi nhân vật xuất hiện trong tình trạng bị xiềng xích khóa chặt, cơ thể chằng chịt những vết hằn đau đớn như mang theo nỗi oán hận kéo dài chưa thể hóa giải. Không chỉ đem đến cảm giác rùng rợn, hình ảnh ấy còn gợi mở về một bi kịch từng bị chôn giấu phía sau cánh cổng của gia tộc quyền thế bậc nhất Nam Kỳ năm nào. Chỉ với một bức ảnh, ekip đã gợi mở về câu chuyện gắn với truyền thuyết rùng rợn tồn tại suốt hơn một thế kỷ, từng được truyền miệng qua nhiều thế hệ với vô số phiên bản khác nhau.
Dành cho những ai chưa biết, mọi chuyện bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Chú Hỏa là một trong những đại phú hào nổi tiếng nhất Nam Kỳ, sở hữu khối bất động sản khổng lồ với hàng chục nghìn căn nhà tại Sài Gòn - Gia Định. Ông cũng là chủ nhân dinh thự nổi tiếng 99 cửa tại số 97 Phó Đức Chính, công trình gắn liền với nhiều giai thoại ly kỳ cho đến tận ngày nay.
Câu chuyện nổi tiếng nhất xoay quanh gia tộc họ Hứa là truyền thuyết về cô con gái út xinh đẹp tên Hứa Tiểu Lan. Tương truyền, cô mắc bệnh phong cùi nên bị gia đình giam kín trong căn phòng trên tầng cao nhất để tránh điều tiếng. Sống cô lập, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô qua đời trong oan khuất. Lời đồn còn kể rằng vì quá thương con, Chú Hỏa không chôn cất ngay mà đặt thi hài trong quan tài đá có nắp kính, vẫn sai người mang cơm nước lên phòng như lúc còn sống. Sau đó, gia đình bí mật đem chôn cất vì phát hiện nhiều điều bất thường.
Từ đây, tin đồn về oan hồn cô tiểu thư lang thang trong dinh thự họ Hứa bắt đầu lan rộng, trở thành truyền thuyết “con ma nhà họ Hứa” nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn xưa. Dù được truyền miệng suốt nhiều thập kỷ, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh câu chuyện trên là thật. Tuy nhiên, sức sống của giai thoại này vẫn kéo dài trong văn hóa đại chúng, từng được đưa lên màn ảnh qua phim Con Ma Nhà Họ Hứa năm 1973 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, tạo nên hiện tượng phòng vé tại miền Nam thời bấy giờ
Đại diện nhà sản xuất, ông Lee Jin Sung, cho biết dự án được xây dựng từ mong muốn chạm đến một trong những giai thoại nổi tiếng và bí ẩn bậc nhất tại Việt Nam: lời nguyền xoay quanh “con ma nhà họ Hứa”. Theo ông, đây là chất liệu dân gian đô thị quen thuộc với nhiều người, nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa có quá nhiều tác phẩm điện ảnh khai thác trực diện và đến nơi đến chốn. Vì vậy, ê-kíp quyết định bước thẳng vào trung tâm truyền thuyết ấy, lấy chính căn lầu gắn với những lời đồn làm điểm xuất phát để kể một câu chuyện mới.
Không dừng ở việc tái dựng truyền thuyết, Lầu Chú Hỏa được giới thiệu sẽ tiếp cận chất liệu cũ bằng tư duy hiện đại, thay vì lặp lại những mô-típ quen thuộc từng xuất hiện trước đây. Nhà sản xuất nhấn mạnh mục tiêu của phim là “mở phong ấn” những góc khuất chưa từng được kể rõ ràng trên màn ảnh rộng, mang đến trải nghiệm vừa gần gũi với ký ức dân gian, vừa phù hợp nhịp thưởng thức của khán giả hôm nay.
Theo kế hoạch, Lầu Chú Hỏa sẽ ra rạp từ ngày 12/6, gia nhập đường đua mùa hè cùng nhiều đối thủ đáng chú ý như Ốc Mượn Hồn hay Ma Xó - đều là các dự án mang màu sắc ly kỳ, kinh dị. Dù vậy, phía sản xuất cho rằng việc nhiều phim Việt cùng ra mắt trong giai đoạn này là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang sôi động trở lại và khán giả ngày càng cởi mở hơn với điện ảnh nội địa.
Mộng Điềm