Gửi sĩ tử 2k11 trước giờ vượt vũ môn: 10 lời nhắn nhủ "xương máu" từ các anh chị khóa trước

Vậy là kỳ thi vào lớp 10 đầy cam go đã chính thức bắt đầu và các sĩ tử 2k11 sẽ chính thức bước vào một trong những bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời mình. Những đêm thức muộn bên xấp đề cương dày cộp, những lo lắng mơ hồ về một tương lai chưa định hình, và cả những áp lực vô hình từ kỳ vọng của gia đình... giờ là lúc gác lại phía sau để nhường chỗ cho sự tự tin và bản lĩnh.

Các anh chị khóa trên đều đã từng đi qua đúng khúc quanh đầy bão giông này, từng trải qua cảm giác tim đập chân run khi đứng trước cổng trường thi. Hiểu được những hoang mang, bồn chồn mà 2k11 đang đối mặt ngay lúc này, họ đã đúc kết những trải nghiệm xương máu của mình thành 10 lời nhắn nhủ dưới đây, như một cái ôm siết chặt tiếp thêm sức mạnh cho các em vững vàng chiến đấu:

1. Kiểm tra thật kỹ túi đồ đi thi

Trước khi rời nhà hoặc bước qua cánh cổng trường, hãy mở túi clear bag ra để soát lại toàn bộ giấy tờ, thẻ dự thi, căn cước công dân. Đảm bảo các em có ít nhất 3 chiếc bút cùng loại, compa, thước kẻ và máy tính cầm tay hoạt động bình thường. Việc thiếu hụt một món đồ dùng nhỏ vào phút chót có thể kích hoạt cơn hoảng loạn, làm đảo lộn hoàn toàn tâm lý của các em ngay trước giờ phát đề.

2. Tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi, dù đã tắt nguồn

Đây là lời cảnh báo xương máu mà năm nào cũng có những bài học đắt giá. Nhiều bạn có thói quen để điện thoại trong túi quần và nghĩ rằng tắt nguồn là an toàn. Chỉ cần một phút hay quên, điện thoại vô tình phát ra tiếng động hoặc bị giám thị phát hiện, các em sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà không có cơ hội giải thích. Hãy gửi điện thoại cho cha mẹ hoặc nộp tại nơi quy định trước khi vào phòng thi.

3. Hít thở sâu và chủ động giải tỏa tâm lý lo âu trước khi giám thị gọi tên

Cảm giác tim đập nhanh, tay run khi đứng xếp hàng trước cửa phòng thi là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường. Đừng cố kìm nén nó, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi thở ra từ từ bằng miệng khoảng 3-5 lần. Cách này sẽ giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giảm nhịp tim và kéo sự tập trung của các em quay trở lại.

Sự tự tin, bình tĩnh sẽ tiếp thêm "nhiên liệu" cho các em

4. Dành ra 3 phút đầu tiên để đọc lướt toàn bộ đề thi trước khi đặt bút làm bài

Ngay khi nhận được đề từ giám thị, đừng lập tức cắm đầu vào viết ngay. Hãy lướt qua một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá tổng quan độ khó dễ. Việc này giúp bộ não kích hoạt vùng kiến thức liên quan và giúp các em phân bổ thời gian hợp lý: câu dễ làm trước để lấy trọn điểm số và tạo đà tự tin, câu khó dành lại xử lý sau cùng.

5. Đọc thật kỹ yêu cầu của đề bài và gạch chân dưới các từ khóa quan trọng

Trong trạng thái hồi hộp, học sinh rất dễ dính bẫy "lạc đề" hoặc "đọc sót". Ví dụ như đề bài hỏi câu "sai" lại chọn câu "đúng", hay yêu cầu tìm nghiệm "nguyên dương" lại lấy cả nghiệm "âm". Việc dùng bút chì gạch chân dưới các từ điều kiện của đề bài sẽ giúp các em tự tạo ra một bộ phanh tỉnh táo, tránh những lỗi trừ điểm vô cùng đáng tiếc.

6. Luôn nhớ nguyên tắc làm đến đâu chắc đến đấy và kiểm tra lại phép tính

Thà làm được 8 câu và đúng tuyệt đối cả 8 câu, còn hơn làm hết cả 10 câu nhưng câu nào cũng sai sót nhỏ. Đối với môn Toán, sau khi ra kết quả, hãy luôn dành ra 30 giây để thử lại nghiệm vào phương trình ban đầu. Đối với môn Văn, hãy kiểm tra lại xem mình có viết sai chính tả, thiếu dẫn chứng hay sót luận điểm nào không trước khi chuyển sang câu tiếp theo.

7. Đừng bị hoảng loạn bởi tiếng lật giấy hay tốc độ làm bài của phòng thi

Trong phòng thi, sẽ có những bạn viết rất nhanh và liên tục xin thêm tờ giấy thi thứ hai, thứ ba. Hãy kệ họ. Tốc độ viết hay số lượng giấy không tỉ lệ thuận với điểm số. Việc các em bị cuốn theo nhịp độ của người khác chỉ làm mình bị cuống và mất đi sự tập trung vào bài làm của chính mình. Hãy kiên định với chiến thuật và nhịp độ làm bài đã luyện tập ở nhà.

8. Nếu gặp một câu quá khó, hãy tạm bỏ qua sau 5 phút loay hoay

Đừng bao giờ có tư duy cố chấp "ăn thua đủ" với một câu hỏi khó mà mình chưa nghĩ ra hướng giải. Việc sa lầy vào một câu lấy điểm 10 có thể cướp đi thời gian làm 3 câu dễ khác, đồng thời bào mòn năng lượng và sự tự tin của các em. Hãy đánh dấu lại câu đó bằng bút chì, tiếp tục làm các câu khác và quay lại giải quyết nó khi đã cầm chắc các điểm số cơ bản trong tay.

9. Ra khỏi phòng thi, tuyệt đối không đứng lại so đáp án với bạn bè

Khi tiếng trống hết giờ vang lên, môn thi đó đã trở thành quá khứ và các em không thể thay đổi được kết quả. Việc đứng lại bàn tán, so đáp án chỉ mang lại hai kết quả: hoặc là các em hoang mang vì thấy mình làm khác bạn, hoặc là tự mãn quá sớm. Cả hai trạng thái này đều tàn phá nghiêm trọng phong độ làm bài của các môn thi tiếp theo. Hãy nộp bài, bước ra cổng trường, mỉm cười với cha mẹ và dành năng lượng để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

Tin rằng mình làm được và các em sẽ làm được!

10. Kỳ thi lớp 10 rất quan trọng, nhưng nó không phải là thước đo duy nhất quyết định cuộc đời

Lời nhắn cuối cùng và cũng là điều người đi trước muốn các em ghi nhớ sâu sắc nhất, đó chính là đỗ vào một trường cấp 3 công lập là điều tuyệt vời, nhưng nếu chẳng may kết quả không như ý, đó cũng tuyệt đối không phải là ngày tận thế. Cuộc đời còn rất nhiều ngã rẽ, nhiều phương án học tập và cơ hội để các em tỏa sáng sau này. Hãy bước vào phòng thi với một trái tim dũng cảm, chiến đấu hết mình vì thanh xuân của chính mình, chứ không phải vì sự sợ hãi hay áp lực từ bất kỳ ai.

2k11 ơi, các em đã có một hành trình ôn luyện dài đầy mồ hôi và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào bên những trang sách. Cánh cửa phòng thi lớp 10 đã mở ra, đó không phải là pháp trường, đó là sân khấu để các em khẳng định bản lĩnh của mình. Hãy hít một hơi thật sâu, giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, gia đình luôn đứng phía sau cổ vũ và chờ đón các em bước vào thế giới rực rỡ sắp tới!