Gửi hàng cá nhân chưa bao giờ dễ đến thế: Vài chạm trên điện thoại, shipper đến tận nhà lấy hàng dù chỉ 1 đơn

Trải nghiệm tạo đơn trên ứng dụng J&T Express chỉ với vài bước thao tác đơn giản.

Bước tiến trong trải nghiệm gửi hàng cá nhân

Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian ngày càng trở nên quý giá, nhu cầu về một giải pháp gửi hàng chủ động, nhanh chóng và tiện lợi ngay tại nhà đang ngày càng rõ rệt đối với nhiều khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, không ít người vẫn từng rơi vào những tình huống gửi hàng khá “trớ trêu”.

Anh Minh Hùng (TP.HCM) chia sẻ: "Có lần tôi tan làm mới nhớ ra chưa gửi món quà sinh nhật cho người bạn thân ở Cần Thơ. Lúc đó đã khá muộn nên tôi đành chờ đến hôm sau mới mang hàng ra bưu cục để gửi".

Trong nhiều năm, việc gửi hàng cá nhân vẫn thường gắn với hình ảnh người gửi phải trực tiếp mang kiện hàng đến bưu cục hoặc nhà xe. Với những kiện hàng lớn hoặc cồng kềnh, việc tự vận chuyển đến điểm gửi càng trở nên bất tiện; bên cạnh đó, cước phí đôi khi chỉ được thông báo khi đến nơi, khiến người gửi khó chủ động tính toán chi phí từ trước.

Chị Tuyết Nhi (TP. Đà Nẵng) chia sẻ: "Trước đây tôi thường phải chạy ra bưu cục cách nhà gần 5 km để gửi đồ. Có lần trời mưa lớn nhưng vẫn phải mang kiện hàng ra vì cần gửi gấp quà tân gia cho người thân, khi mang ra đến nơi hàng hóa bên trong đã bị ướt hết".

Khách hàng tạo đơn trực tiếp trên ứng dụng J&T Express, shipper đến tận nơi lấy hàng ngay cả khi chỉ gửi một đơn lẻ.

Nhằm giải quyết những bất tiện này, J&T Express đã ra mắt ứng dụng J&T Express dành riêng cho khách hàng cá nhân, cho phép người dùng đặt gửi hàng trực tiếp trên điện thoại.

Đại diện J&T Express Việt Nam cho biết việc phát triển ứng dụng là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về trải nghiệm gửi hàng thuận tiện và linh hoạt. Theo vị đại diện, các giải pháp chuyển phát tích hợp trên nền tảng di động đang dần trở thành xu hướng, khi người dùng mong muốn thực hiện các thao tác gửi hàng nhanh chóng và theo dõi trạng thái đơn hàng minh bạch ngay trên điện thoại.

Gửi hàng và quản lý tất cả đơn hàng trên một ứng dụng

Ứng dụng J&T Express được thiết kế với giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu trải nghiệm. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng và đăng ký tài khoản theo hướng dẫn. Đối với những người từng sử dụng Zalo Mini App J&T Express, chỉ cần thiết lập mật khẩu để đăng nhập và tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng có thể gửi hàng nội tỉnh hoặc liên tỉnh trực tiếp trên ứng dụng mà không cần đến bưu cục. Quy trình tạo đơn được tối giản: chỉ cần nhập thông tin người gửi, người nhận và chi tiết kiện hàng, hệ thống sẽ hiển thị cước phí vận chuyển minh bạch trước khi xác nhận. Shipper sau đó sẽ đến tận nhà lấy hàng, kể cả khi khách chỉ gửi một đơn lẻ mà không phát sinh thêm chi phí.

Trong suốt quá trình vận chuyển, hành trình đơn hàng được cập nhật liên tục trên ứng dụng, giúp người gửi và người nhận dễ dàng theo dõi trạng thái giao nhận theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép quản lý toàn bộ đơn hàng liên quan đến số điện thoại đăng ký. Trong mục "Quản lý vận đơn", người dùng có thể tra cứu các đơn gửi đã tạo, đồng thời theo dõi những đơn hàng do J&T Express giao đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Nhờ vậy, cả đơn gửi và đơn nhận đều được hiển thị trên một giao diện duy nhất, giúp việc kiểm tra tình trạng giao nhận trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể liên hệ hotline chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ khi phát sinh vấn đề trong quá trình vận chuyển.

Việc ra mắt của ứng dụng J&T Express dành cho khách hàng cá nhân cho thấy xu hướng số hóa dịch vụ logistics đang ngày càng rõ nét.

Không chỉ phục vụ các nhà bán hàng trực tuyến, dịch vụ chuyển phát hiện nay cũng đang mở rộng để đáp ứng nhu cầu gửi hàng trong đời sống hằng ngày, từ việc gửi quà cho người thân, chuyển đồ dùng cá nhân giữa các tỉnh thành đến giao những đơn hàng nhỏ của người bán online.