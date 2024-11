"Gửi giá" theo môi giới, chủ nhà ngậm đắng mất 300 triệu đồng

Giữa "cơn sốt" chung cư, chủ nhà rao bán 3 tháng không có khách mua

"Môi giới định giá căn hộ 2 phòng ngủ của tôi bán ngay được 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên đang đà tăng giá, môi giới khuyên nên rao 3,8 tỷ để "mặc cả là vừa", nếu bán chênh được, tôi chỉ cần trả môi giới 50% khoản chênh", anh Nguyễn Văn Nam kể lại hành trình nhiều gian truân khi bán căn hộ tại Nam Từ Liêm để mua nhà mới tại Cầu Giấy.

Anh Nam cho biết, môi giới khẳng định "chắc nịch" sẽ bán được trong nửa tháng. Do đó anh đã vào cọc 300 triệu căn hộ ưng ý tại Cầu Giấy để gần trường tiểu học của con.

"Sai lầm lớn nhất là quá tin vào môi giới tự do, đồng ý "gửi giá" để bán được giá tốt hơn. Khách xem nhà nườm nượp nhưng không ai chốt, dù tôi đã đồng ý chỉ lấy 3,3 tỷ đồng", anh Nam cho biết, do không bán được căn hộ cũ, anh cũng mất cọc 300 triệu cho căn nhà mới - do không thanh toán đúng tiến độ của hợp đồng đặt cọc. Cuối cùng sau 3 tháng không bán được nhà, anh Nam từ bỏ ý định bán nhà khi cơ hội đổi nhà mới đã trôi qua.

Ông Nguyễn Trường An, một người theo dõi thị trường BĐS lâu năm cho biết, tình trạng "gửi giá" khá phổ biến trong giao dịch nhà đất hiện nay. Theo đó, các môi giới để giá bán cao hơn hẳn mặt bằng chung để lấy thêm được phần lợi nhuận nếu bán được, đồng thời tạo sức ép tâm lý cho khách mua căn hộ khác mà chính họ đang rao bán.

"Cuối cùng người thiệt nhất là các chủ nhà. Không bán được nhà, họ bỏ lỡ cơ hội sử dụng nguồn tiền bán nhà để đầu tư, mua nhà mới hay trang trải cuộc sống. Định giá quá cao mặt bằng chung thị trường là rào cản lớn nhất khiến người bán và người mua không đi được đến giao dịch cuối cùng", ông An cho biết, chủ nhà nên tham khảo các nguồn định giá uy tín, nắm được giá trị căn nhà của mình trước khi làm việc với môi giới.

Bán nhà nhàn tênh với giải pháp thanh khoản nhanh trong 48h

Trong bối cảnh chủ nhà gặp muôn vàn chông gai, giải pháp bán nhà đúng giá, thanh khoản nhanh trong 48h của OneHousing đã tạo được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường.

Theo đó, khi có nhu cầu sang nhượng BĐS nhà ở, chủ nhà chỉ cần nhập thông tin về căn nhà tại địa chỉ onehousing.vn/ky-gui-nha và nhận giá đề xuất sơ bộ trong vòng 5 phút. Nếu mức giá đã khá sát với nhu cầu bán, trong 24h tiếp theo chủ nhà sẽ cần xác minh chủ sở hữu căn hộ và nhận lịch hẹn. Sau khi thẩm định xong, đại diện OneHousing sẽ gặp khách mua trực tiếp và chốt cọc trong 48h. Cuối cùng, OneHousing sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Điểm mạnh lớn nhất từ giải pháp của OneHousing được đánh giá cao ở việc giúp chủ nhà và khách mua thống nhất ở cùng mức giá. Khi giao dịch với OneHousing, toàn bộ quá trình chốt giá giữa chủ nhà với OneHousing là sự thỏa thuận và đồng tình giữa hai bên, minh bạch trong suốt quá trình. OneHousing sở hữu dữ liệu dữ liệu thị trường giao dịch nhà ở trong suốt 10 năm qua của hơn 5 triệu căn hộ từ hơn 1.000 dự án, là nguồn đầu vào để OneHousing phát triển công cụ định giá sát với giao dịch của thị trường, đảm bảo quyền lợi về giá cho cả hai bên, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, giải pháp bán nhà đúng giá, thanh khoản nhanh trong 48h của OneHousing được đánh giá cao nhờ quy trình nhanh chóng, giảm thiểu tối đa vất vả cho chủ nhà. Đồng nghĩa, khách hàng đang làm việc trực tiếp với OneHousing chứ không phải với môi giới đơn lẻ, OneHousing sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng tư vấn, quy trình về tài chính, thủ tục công chứng, thuế... và giám sát các quy trình thực hiện, như vậy khách hàng sẽ yên tâm khi giao dịch với nhau. Ngay cả khi giao dịch kết thúc, khách hàng vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ của OneHousing khi có nhu cầu mua, bán khác.

Ông Nguyễn Tường An nhìn nhận, để có thể triển khai được thành công giải pháp bán nhà nhanh trong 48h, OneHousing ngoài ưu thế quan trọng về công nghệ, dữ liệu, sự am hiểu thị trường, năng lực thanh khoản đến từ mạng lưới 10.000 môi giới và khách hàng chờ mua tiềm năng cũng là điểm mạnh của OneHousing.

"Điểm khác biệt và lợi thế trong giải pháp bán nhà trong 48h của OneHousing chính là có thể loại bỏ các khuyết điểm của những giao dịch bán nhà truyền thống - thường diễn ra chậm và phức tạp. Giải pháp này không những giúp người bán được rảnh tay, tránh được những rủi ro trong quá trình bán nhà mà còn khẳng định vị thế của OneHousing và là động lực thúc đẩy thị trường BĐS phát triển bền vững", ông An nói.

Theo các chuyên gia, mô hình giải pháp bán nhà nhanh trong 48h của OneHousing đã "gỡ rối" các khó khăn của chủ nhà, đặc biệt là những người đang có nhu cầu bán nhà gấp, không có kinh nghiệm, không có thời gian và không am hiểu về các thủ tục chuyển nhượng. Sự kết hợp giữa công nghệ và đội ngũ chuyên nghiệp giúp OneHousing đẩy nhanh tiến độ thanh khoản, đảm bảo mọi giao dịch diễn ra an toàn và minh bạch.