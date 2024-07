"Gửi Frame yêu thương", một hành trình tìm về giá trị nguyên bản của gia đình

Khi gia đình là niềm tự hào vô bờ bến

Được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Gia đình (15/5) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), cuộc thi "Gửi Frame yêu thương" do Samsung khởi xướng đã kết thúc thành công sau hai vòng tuyển chọn gay cấn. Từ hàng trăm bài dự thi của các gia đình, ban tổ chức đã lựa chọn Top 20 để trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng tại chuỗi khách sạn kiểu mới M Village và cuối cùng là Top 10 gia đình xuất sắc nhất của cuộc thi. Trải qua từng vòng thi, các gia đình đã có dịp chia sẻ nhiều hình ảnh, video lưu giữ kỷ niệm bên những người thân yêu, để từ đó thêm yêu, thêm trân trọng hai tiếng "gia đình".

Với chủ đề gần gũi và đầy ý nghĩa như trên, các bài dự thi khi đăng tải đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng mạng. Hầu hết các bài dự thi trong Top 10 đều có trên 1000 lượt tương tác và bình luận sôi nổi. Video tổng kết cuộc thi có hơn 1,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận. Kết quả Top 3 chung cuộc gọi tên gia đình Nguyễn Thị Hiền, Lê Hùng Phương, Tạ Thị Ngọc Phượng cùng phần thưởng là những chiếc TV The Frame đậm chất nghệ thuật; Top 6 gọi tên gia đình Lê Thị Kim Thúy, Hà Trang Vân, Phan Thị Diễm Hương với phần thưởng là Loa tranh Music Frame; các gia đình Phạm Mai Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hợp, Hoàng Minh Thuỷ, Nguyễn Thị Thúy Hường lọt vào Top 10 và được trưng bày khoảnh khắc gia đình đầy trang trọng tại Samsung68.

Chia sẻ về trải nghiệm tuyệt vời của mình, anh Lê Hùng Phương (Top 3) không giấu được xúc động: "Thực ra đã rất là lâu rồi, cuộc sống cứ nối tiếp như vậy, mình không có cơ hội bày tỏ yêu thương với người thân của mình. Thông qua chương trình này mình cũng muốn gửi đến người thân yêu những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất".

Gia đình anh Lê Hùng Phương hào hững với những khoảnh khắc gia đình mình được trưng bày đầy trang trọng tại Samsung68

Cùng chung tâm trạng, bạn Phan Thị Diễm Hương (Top 6) cho biết: "Đó giờ gia đình mình chỉ có 3 thành viên thôi, đó là ba, mẹ và mình. Do đó, gia đình mình không có thói quen nói những lời yêu thương với nhau. Thông qua cuộc thi này, mình muốn gửi yêu thương đến ba mẹ và một thành viên mới nữa là bé Đậu. Mong ba mẹ và Đậu luôn khỏe mạnh và mình có nhiều phút giây quây quần bên nhau hơn. Cám ơn TV The Frame đã cùng mình biến những yêu thương thành nghệ thuật, để mỗi khoảnh khắc đều là kiệt tác".



Bạn Phan Thị Diễm Hương bên cạnh chiếc TV The Frame "cùng biến yêu thương thành nghệ thuật, để mỗi khoảnh khắc là một kiệt tác"

Mỗi phút giây bên nhau là tài sản vô giá



Không chỉ dừng ở việc khuyến khích các gia đình chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc thông qua hình ảnh và video trên mạng xã hội, cuộc thi "Gửi Frame yêu thương" còn trao tặng cho các gia đình trong Top 20 một chuyến nghỉ dưỡng để hâm nóng tình cảm tại M Village. Đây được xem là một món quà vô cùng ý nghĩa, giúp rút ngắn khoảng cách giữa cách thành viên và khiến họ trân trọng hơn giá trị của tình thân giữa bao bộn bề, lo toan cuộc sống.

Trong video đi "chữa lành" cùng gia đình tại M Village với 1000 lượt xem và 56 lượt bình luận, bạn Phạm Mai Bảo Ngọc (Top 10) đã khoe vũ đạo cực mượt với sự góp mặt của tất cả thành viên trong nhà tại M Village. Đây là điều Bảo Ngọc hiếm khi có được do luôn bị nhịp sống và công việc bận rộn cuốn đi. Hai chị em Lê Kim Thúy (Top 6) cũng đã có một ngày cực chill khi cùng nhau trang trí phòng với TV The Frame, đọc sách và "sống ảo" trên bức tranh được cả hai trưng bày trên TV.

Bạn Lê Kim Thúy đã có một ngày cực chill khi cùng chị/em gái đọc sách và "sống ảo" với "TV khung tranh"

Đặc biệt nhất phải kể đến album ảnh đậm chất thơ của hai vợ chồng Hà Trang Vân (Top 6). Theo chia sẻ của cô nàng, từ lúc có con, mong muốn lớn nhất của cặp đôi là có một chuyến nghỉ dưỡng riêng cùng nhau. May mắn có người chồng tâm đầu ý hợp về khoản phim ảnh, cả hai đã dùng chuyến đi do Samsung tài trợ để hâm nóng tình cảm bằng nhiều hoạt động thú vị như xem phim, ngắm hoàng hôn ở ban công, trưng bày những bức tranh yêu thích với chế độ Art Mode trên TV The Frame để tạo nên không gian lãng mạn nhất cho buổi hẹn hò.

Ngắm gia đình để biết mình luôn hạnh phúc

Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm hội họa có bản quyền, được số hóa từ kho tranh gồm 2.500 danh tác trên TV The Frame, thông qua cuộc thi "Gửi Frame yêu thương", các gia đình cũng biết thêm một cách thú vị để cá nhân hóa không gian sống bằng chính hình ảnh gia đình trên chiếc TV này. Sử dụng tính năng Bộ sưu tập của tôi (My Collection) trên TV The Frame, họ có thể chuyển ảnh gia đình từ điện thoại sang TV một cách đơn giản và cài đặt để mỗi lần tắt TV, những bức ảnh tuyệt vời ấy sẽ hiện lên đầy sống động trong phòng. Đây là cách giúp các gia đình luôn có thể nhìn ngắm những người thân yêu, tạo động lực, sức mạnh to lớn để mỗi thành viên cố gắng trong cuộc sống.

Tính năng Bộ sưu tập của tôi trên TV The Frame giúp người dùng dễ dàng chuyển ảnh gia đình từ điện thoại sang TV để những bức ảnh tuyệt vời hiện lên đầy sống động

Giữa nhịp sống bận rộn hiện nay, việc nói lời yêu thương hay đơn giản là ăn cùng nhau một bữa cơm cũng ngày càng trở nên khó khăn với các gia đình. Những cuộc thi như "Gửi Frame yêu thương" đã một lần nữa nhấn mạnh sự quan trọng của việc gửi trao yêu thương để nối dài vạn khoảnh khắc gắn kết. Với TV The Frame, mọi khoảnh khắc gia đình đều có thể hóa thành kiệt tác. Đây cũng là sự khẳng định của Samsung trong việc đồng hành cùng gia đình Việt lưu giữ, tôn vinh những giá trị tốt đẹp thông qua các giải pháp công nghệ.

Cuộc thi đã kết thúc thành công nhưng hành trình "Gửi Frame yêu thương" của hàng triệu gia đình Việt vẫn sẽ tiếp nối, bằng chính yêu thương và sự trân trọng dành cho từng khoảnh khắc gắn kết.