GS25 lên tiếng trước hình ảnh trẻ em dùng đồ có cồn ngay giữa cửa hàng

Vừa mới đây, cư dân mạng xôn xao trước một bài đăng phản ánh tình trạng trẻ em sử dụng đồ uống có cồn ngay trong cửa hàng tiện lợi. Nội dung chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm quản lý của đơn vị bán hàng.

Cụ thể, bài đăng cho biết người viết "tận mắt chứng kiến mấy cháu học sinh lớp 6-7 vào cửa hàng tiện lợi mua bia rượu, pha J. với R. rồi nhậu ngon lành". Cùng với đó là nội dung nói chuyện chưa thật sự phù hợp với môi trường học đường, khiến nhiều người càng thêm quan ngại. Cuối bài viết, tài khoản này đặt câu hỏi: "Liệu bố mẹ có biết giờ nghỉ trưa con em mình đi đâu làm gì không nhỉ?" và mong các chuỗi cửa hàng tiện lợi siết chặt hơn trong khâu quản lý nhân sự.

Kèm theo bài đăng là hình ảnh được cho là chụp tại một cửa hàng tiện lợi, trong đó xuất hiện nhóm học sinh ngồi tại khu vực bàn ghế bên trong cửa hàng với các lon đồ uống trên bàn. Dù chưa rõ toàn bộ bối cảnh sự việc, nhưng thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Ngay bên dưới bài viết, tài khoản được cho là của GS25 Việt Nam đã lên tiếng phản hồi. GS25 cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng, ghi nhận các ý kiến một cách nghiêm túc và khẳng định luôn tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về bán rượu bia. Ngay sau khi nhận thông tin, doanh nghiệp đã tiến hành rà soát quy trình tại cửa hàng liên quan, đồng thời cam kết tăng cường đào tạo, giám sát nội bộ và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm để đảm bảo việc kinh doanh sản phẩm có cồn đúng quy định trên toàn hệ thống.

Toàn bộ phản hồi của GS25 trước vấn đề này: "GS25 xin chào Bạn, GS25 Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý khách hàng và cộng đồng đã phản ánh thông tin liên quan đến sự việc tại cửa hàng GS25. Chúng tôi thấu hiểu sự quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề liên quan đến sản phẩm có cồn và trách nhiệm của người bán. Những ý kiến đóng góp được chúng tôi nghiêm túc ghi nhận và xem xét một cách khách quan, thận trọng. Trong hoạt động vận hành, việc kinh doanh sản phẩm tại GS25 Việt Nam luôn hướng đến các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định về bán rượu, bia cho khách hàng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, GS25 đã lập tức rà soát toàn bộ quy trình vận hành tại cửa hàng liên quan. Chúng tôi cam kết sẽ thắt chặt công tác đào tạo, giám sát nội bộ và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nhằm hướng đến việc các tiêu chuẩn về bán rượu, bia được thực hiện nhất quán, đúng pháp luật trên toàn hệ thống."

Phản hồi này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc kinh doanh sản phẩm có cồn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về độ tuổi, đặc biệt khi đối tượng được nhắc đến trong bài đăng là học sinh cấp 2.

Cùng với đó đó, cư dân mạng đều đồng tình rằng các cửa hàng tiện lợi và đơn vị bán lẻ nói chung cần siết chặt hơn nữa quy trình kiểm soát độ tuổi khi bán rượu, bia để tránh những tình huống tương tự.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được cộng đồng quan tâm, trong khi phía GS25 cho biết sẽ rà soát và tăng cường giám sát để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.