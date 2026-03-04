Công ty bảo hiểm nhân thọ bất ngờ bị khách khởi kiện đòi hủy hợp đồng và lấy lại toàn bộ 280 triệu sau 3 năm

Theo bản án được Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh công bố gần đây, ông Võ Thanh H và Công ty F đã ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo giấy chứng nhận vào ngày 03/3/2021. Mức phí bảo hiểm phải đóng hàng năm là hơn 93 triệu đồng với thời hạn 10 năm. Tính đến thời điểm khởi kiện, ông đã đóng phí 03 năm với tổng số tiền là hơn 280 triệu đồng.

Tại tòa, phía nguyên đơn trình bày lý do khởi kiện là do không nhận được bản giấy hợp đồng bảo hiểm thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ các bên, đồng thời cho rằng phía công ty không quan tâm, cung cấp thông tin trong suốt 03 năm thực hiện. Ông H yêu cầu Tòa án tuyên hủy hợp đồng và buộc phía công ty hoàn trả toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng.

Ông H nói trong khoảng thời gian 03 năm, nguyên đơn không được bị đơn chăm sóc, quan tâm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nêu trên. Nguyên đơn chỉ gặp tư vấn tài chính của bị đơn một lần duy nhất vào ngày ký hợp đồng bảo hiểm mà không nhận được hợp đồng vì tư vấn tài chính nói rằng sẽ giao hợp đồng sau. Từ đó đến nay, nguyên đơn không biết hợp đồng bảo hiểm được theo dõi như thế nào. Ông chỉ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm thông qua đường bưu điện. Cách làm tắc trách này của công ty đã làm cho ông vô cùng bức xúc khi công ty yêu cầu cung cấp hợp đồng bảo hiểm bản giấy thể hiện rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm nhưng không cung cấp hợp đồng bảo hiểm bản giấy cho ông, trong khi ông không có khả năng theo kịp hướng dẫn của phía công ty trên truyền thông điện tử.

Phản hồi các yêu cầu này, đại diện Công ty F cho biết sau khi phát hành hợp đồng vào ngày 03/3/2021, công ty đã gửi bản điện tử đến số điện thoại do ông H đăng ký. Vào ngày 09/3/2021, ông H đã thực hiện thủ tục xác nhận nhận bản điện tử bằng mã xác thực một lần (OTP). Đến ngày 26/3/2021, trong cuộc gọi chào mừng khách hàng, ông H một lần nữa xác nhận đã nhận được các giấy chứng nhận bảo hiểm từ công ty. Đáng chú ý, phía bị đơn cung cấp chứng cứ cho thấy vào ngày 21/9/2022, ông H đã từng lập hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế thực tế và đã được công ty chấp thuận chi trả số tiền 1 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tài liệu và chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định việc giao kết hợp đồng bảo hiểm điện tử giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao dịch điện tử. Tòa án xác định việc ông H đã đóng phí 03 kỳ và từng nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thấy hợp đồng đã phát sinh hiệu lực và được các bên thực hiện trên thực tế. Do nguyên đơn không chứng minh được bị đơn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, Tòa án quyết định không chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng và không buộc công ty hoàn trả số tiền hơn 280 triệu đồng cho ông H. Về án phí, do ông H là người cao tuổi (sinh năm 1964) và có đơn xin miễn giảm nên Tòa án quyết định miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho ông.

Thu Thủy