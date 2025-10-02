Grab Việt Nam và Selex ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy giao thông xanh

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chung tay thúc đẩy phát triển giao thông xanh, đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi xanh và Net Zero của Việt Nam.

Trong những năm qua, Grab Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình nhằm giảm khí thải từ hoạt động vận tải, trong đó có các sáng kiến khuyến khích đối tác tài xế chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Nền tảng này đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất xe điện, trong đó có Selex, để thử nghiệm và phát triển các mẫu xe điện chuyên biệt, phù hợp với đặc thù hoạt động của tài xế công nghệ. Grab cũng phối hợp cùng các nhà sản xuất và đối tác tài chính triển khai các gói ưu đãi giúp tài xế tiếp cận xe điện thuận lợi hơn. Đặc biệt, Grab từng đồng hành cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) – Thành đoàn TP.HCM trong chương trình hỗ trợ vay vốn không lãi suất để tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nhờ đó, số lượng phương tiện thân thiện môi trường trên nền tảng Grab đã gia tăng đáng kể.

Về phía Selex Motors, doanh nghiệp này được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái phương tiện điện thông minh tại Việt Nam, bao gồm xe máy điện, pin và mạng lưới trạm đổi pin. Với giải pháp đổi pin chỉ trong vòng 2 phút, Selex giúp tài xế tiết kiệm thời gian, chi phí và loại bỏ nỗi lo sạc pin kéo dài. Đây là lợi thế đặc biệt với nhóm tài xế công nghệ vốn có yêu cầu cao về hiệu suất và tính liên tục trong công việc. Hiện Selex đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trạm đổi pin trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi để việc chuyển đổi sang xe điện trở thành lựa chọn khả thi, bền vững.

Theo thỏa thuận vừa ký, Grab Việt Nam và Selex sẽ tập trung hợp tác trên ba phương diện chính. Trước hết, hai bên phối hợp thúc đẩy truyền thông và quảng bá về các sáng kiến giao thông xanh, đồng thời giới thiệu dịch vụ, chính sách ưu đãi dành cho tài xế Grab khi tiếp cận sản phẩm và hạ tầng của Selex. Bên cạnh đó, Selex sẽ triển khai các chương trình bán hàng, cho thuê và bảo hành đặc biệt cho đối tác tài xế Grab, bao gồm gói bảo dưỡng pin, linh kiện, xe thay thế, cùng các ưu đãi tài chính như giảm giá trực tiếp khi mua xe, ưu đãi phí thuê, phí sạc và đổi pin. Cuối cùng, hai bên sẽ cùng nhau phát triển hệ sinh thái hỗ trợ xe điện, bao gồm việc tích hợp thông tin về các trạm đổi pin Selex hoặc đối tác thứ ba lên ứng dụng Grab để tài xế có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi hiểu rằng chuyển đổi xanh là một quá trình dài hạn, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Thỏa thuận hợp tác với Selex sẽ giúp Grab tạo điều kiện cho nhiều tài xế chuyển đổi sang xe máy điện một cách thuận lợi, tiết kiệm và bền vững hơn, đồng thời góp phần thực hiện lộ trình Net Zero của Việt Nam."

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Tổng Giám đốc Selex Motors chia sẻ: "Hợp tác với Grab là một cột mốc quan trọng trong mục tiêu 'xanh hóa' vận tải. Bằng việc tận dụng lợi thế của mỗi bên, chúng tôi mong muốn mang đến những chuyến xe công nghệ xanh hơn, tiện lợi và chi phí hợp lý hơn. Đây sẽ là một minh chứng cho sự thành công của mô hình phát triển giao thông xanh tại Việt Nam."

Ngay sau lễ ký kết, hai bên cũng công bố các chương trình ưu đãi thiết thực. Selex triển khai ưu đãi giảm 3.000.000 đồng trên giá niêm yết xe, giảm 30% phí gói đổi pin trong năm đầu tiên (tương đương 6.000.000 đồng với quãng đường 4.500 km/tháng), đồng thời tặng gói bảo dưỡng động cơ toàn diện trị giá 500.000 đồng. Về phía Grab, công ty thưởng 1.000.000 đồng cho 1.000 đối tác tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển đổi sang xe máy điện Selex để hoạt động trên ứng dụng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Thỏa thuận này là minh chứng cho sự đồng hành giữa Grab và Selex trong việc thực thi các chủ trương phát triển giao thông xanh, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của cả hai doanh nghiệp với mục tiêu giảm phát thải và xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam.