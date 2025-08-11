Grab ứng dụng AI để nâng chuẩn trải nghiệm dịch vụ tại Việt Nam

TP.HCM, ngày 11 tháng 8 năm 2025 – Grab vừa chính thức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình kiểm định chất lượng xe của đối tác tài xế, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ và duy trì chuẩn mực vận hành ở mức cao nhất. Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ giúp hệ thống đánh giá chính xác và nhất quán hơn, mà còn khẳng định cam kết của Grab trong việc đặt trải nghiệm người dùng tại Việt Nam làm trọng tâm.

Theo đó, AI sẽ tham gia toàn bộ quy trình kiểm định 13 tiêu chí – bao gồm cả ngoại thất và nội thất phương tiện – áp dụng cho hai dịch vụ cao cấp là GrabCar Plus và GrabCar Premium. Đối tác tài xế định kỳ tải lên hình ảnh phương tiện để hệ thống AI đối chiếu với bộ tiêu chuẩn đã thiết lập. Công nghệ này giúp xác định nhanh chóng xe đạt chuẩn, đồng thời lọc ra các trường hợp cần đánh giá lại. Với những phương tiện chưa đạt yêu cầu, đội ngũ chuyên trách của Grab sẽ tiến hành kiểm tra thủ công để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Không chỉ kiểm định xe, Grab còn áp dụng quy trình tuyển chọn đội ngũ tài xế từ nhóm 5 sao – những người đã được đánh giá cao về kỹ năng lái xe, thái độ phục vụ và mức độ tin cậy. Sự kết hợp giữa phương tiện đạt chuẩn và tài xế chất lượng cao giúp GrabCar Plus và GrabCar Premium duy trì trải nghiệm đồng nhất, dù khách hàng đặt xe ở thời điểm nào.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, chia sẻ:

"Việc tích hợp AI vào kiểm định xe không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành, mà còn giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng dịch vụ ở quy mô lớn. Sau hơn một tháng triển khai, GrabCar Plus đã ghi nhận sự gia tăng về cả số lượng chuyến và người dùng. Đây là minh chứng cho việc đầu tư công nghệ đúng hướng sẽ trực tiếp nâng tầm trải nghiệm khách hàng."

Song song với GrabCar Plus, Grab đang thử nghiệm dịch vụ GrabCar Premium tại TP.HCM. Đây là lựa chọn dành cho khách hàng tìm kiếm trải nghiệm di chuyển đẳng cấp hơn, với các dòng xe cao cấp, khoang nội thất sạch sẽ, sang trọng, kèm theo loạt tiện ích như wifi miễn phí, nhạc theo yêu cầu, điều hòa tùy chỉnh.

Dịch vụ này áp dụng cùng quy trình kiểm định AI 13 tiêu chí, nhưng có tần suất kiểm định dày hơn và thêm bước đánh giá trực tiếp. Nhờ vậy, mỗi chuyến xe GrabCar Premium không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản, mà còn đảm bảo phương tiện luôn ở trạng thái tốt nhất trước khi phục vụ.

Hiện GrabCar Premium đang được cung cấp thông qua tính năng "Chuyến xe đặt trước" trên ứng dụng Grab, cho phép khách hàng chủ động lên kế hoạch di chuyển.

Để khuyến khích người dùng trải nghiệm, Grab triển khai các ưu đãi đặc biệt:

GrabCar Plus: Giảm 25% tối đa 100.000đ với mã PLUS, áp dụng tại TP.HCM và Hà Nội đến hết 15/9/2025.

GrabCar Premium: Giảm 100.000đ cho người dùng lần đầu đặt, áp dụng đến hết 15/9/2025.

Việc đưa AI vào quy trình kiểm định phương tiện cho thấy định hướng của Grab trong việc tận dụng công nghệ để giải quyết những yêu cầu thực tế: kiểm định nhanh hơn, chuẩn xác hơn, đồng thời duy trì chất lượng ở quy mô hàng nghìn xe. Đây cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp Grab giữ vững vị thế là thương hiệu gọi xe công nghệ được người dùng Việt tin chọn nhiều nhất.