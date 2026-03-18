Ngày 18-3, hãng xe công nghệ Grab đã có phản hồi chính thức liên quan vụ việc một tài xế đối tác đăng tải clip chứa thông tin cá nhân của hành khách lên mạng xã hội.

Theo Grab, ngày 12-3, tổng đài của hãng tiếp nhận phản ánh từ chủ tài khoản Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe bị phát tán trên một số nền tảng mạng xã hội.

Sau khi xác minh, Grab cho biết có đủ cơ sở xác định tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích riêng, ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ.

“Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Bộ quy tắc ứng xử của đối tác tài xế, Chính sách bảo mật của Grab cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân” - đại diện Grab nêu rõ.

Tài xế bị Grab ngừng hợp tác, sau clip tranh cãi với nhạc sĩ Minh Khang

Ngay trong ngày 12-3 và tiếp đó là ngày 13-3, Grab đã liên hệ, yêu cầu tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng. Tuy nhiên, đến ngày 16-3, khi đối tác tài xế không hợp tác xử lý, Grab đã quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế này theo quy định hiện hành.

Liên quan đến phía người dùng, Grab cho biết đã khuyến nghị chủ tài khoản Đ.L. và những người đi cùng cần có cách ứng xử tôn trọng, văn minh với tài xế. Tài khoản này cũng được ghi nhận để theo dõi trong các chuyến xe tiếp theo.

Đại diện Grab nhấn mạnh nền tảng hoạt động dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, chính sách nội bộ và hài hòa lợi ích giữa các bên. Mỗi quyết định xử lý đều được cân nhắc kỹ lưỡng sau quá trình xác minh nhiều chiều.

“Grab trân trọng sự lựa chọn của đối tác và khách hàng, đồng thời sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ các bên để xây dựng môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng hơn”, đại diện doanh nghiệp cho biết.