Góp ý chuyện cô giáo lớp 1 phát âm không chuẩn, phụ huynh nhận được phản hồi khiến chị bức xúc: Cực kì nghi ngờ chất lượng của nhà trường

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài phản ánh của một phụ huynh tại Hà Nội về yêu cầu thay đổi giáo viên và cách xử lý của một trường tiểu học tư thục trên địa bàn. Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm cùng những góc nhìn đa chiều từ các bậc phụ huynh về tiêu chuẩn giáo dục Lớp 1 cũng như cách đồng hành, chia sẻ giữa nhà trường và gia đình.

Băn khoăn từ mối lo nền tảng của con trẻ

Theo thông tin được chia sẻ, phụ huynh này có hai con sinh đôi chuẩn bị bước vào Lớp 1. Gia đình chị quyết định cho con theo học tại một ngôi trường liên cấp khá có tiếng ở khu vực Long Biên để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, ngay khi nhận lớp, phụ huynh phát hiện cô giáo chủ nhiệm - người trực tiếp đảm nhận giảng dạy môn Tiếng Việt và Toán phát âm nặng giọng địa phương và không chuẩn.

Lo ngại việc giáo viên phát âm chưa chuẩn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn đặt nền móng đọc, viết của các con, phụ huynh đã chủ động gửi phản ánh tới Ban giám hiệu nhà trường với mong muốn tìm giải pháp phù hợp. Sự việc đẩy lên cao trào khi gia đình cho biết, thay vì lắng nghe và đưa ra phương án cam kết chất lượng chuyên môn, nhà trường lại phản hồi theo hướng đề nghị chuyển con chị sang lớp khác có phân loại học sinh kém hơn.

Góc nhìn về chất lượng giảng dạy và cách ứng xử

Câu chuyện lập tức nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng các gia đình không nên quá khắt khe về giọng nói vùng miền. Tuy nhiên, đông đảo các bậc cha mẹ có con sắp vào Lớp 1 lại tỏ ra đồng cảm với nỗi lo của phụ huynh trong cuộc. Đối với học sinh lớp nhỏ, phát âm của giáo viên chủ nhiệm chính là hình mẫu để trẻ lắng nghe và mô phỏng theo. Việc mong muốn giáo viên dạy Tiếng Việt Lớp 1 phát âm chuẩn tiếng phổ thông là nhu cầu xuất phát từ sự lo lắng cho việc học của con.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, điều khiến gia đình trăn trở còn nằm ở cách trao đổi và tiếp thu ý kiến từ phía nhà trường. Khi lựa chọn môi trường tư thục, các phụ huynh luôn mong muốn có sự phối hợp cởi mở, lắng nghe giữa hai bên. Việc đưa ra phương án chưa thực sự thỏa đáng khi nhận phản hồi dễ làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng ban đầu của gia đình dành cho nhà trường.

Sau cùng, điều phụ huynh tìm kiếm ở một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay danh tiếng, mà là sự an tâm khi trao gửi con mình trong những năm tháng đầu đời. Một vết gợn trong cách lắng nghe hay một giải pháp thiếu khéo léo từ phía nhà trường hoàn toàn có thể làm tổn thương niềm tin ấy. Khi cánh cửa Lớp 1 mở ra, thứ các em nhỏ cần nhất không chỉ là một lớp học tiện nghi, mà là sự đồng điệu và tinh tế trong cách ứng xử giữa những người lớn xung quanh mình.