Gong Hyo Jin bị chê không giống trên phim, ngượng ngùng khi cụ bà hỏi có phải đã "sửa mặt"

Mới đây, Gong Hyo Jin đã xuất hiện trong chương trình giải trí Harmless From Today với tư cách khách mời.

Nữ diễn viên được ekip sản xuất đưa đến thăm một ngôi làng ở vùng Jukdo. Tại đây, nữ diễn viên đã gặp chủ tịch hội phụ nữ của làng. Tuy nhiên, cụ bà lại không nhận ra Gong Hyo Jin là ai: "Cô đến từ đâu thế?". Sau đó, ekip sản xuất đã giới thiệu Gong Hyo Jin là diễn viên chính thủ vai Dong Baek trong bộ phim Khi Hoa Trà Nở của đài KBS2.

Gong Hye Jin sững sờ khi bị cụ bà hỏi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Ngay lập tức, chủ tịch hội phụ nữ đã tỏ ra nghi ngờ: "Hình như không phải. Bác có thấy giống chút nào đâu. Cháu đã sửa mặt à? Nhìn không giống người trong phim gì cả". Lời nhận xét này khiến Gong Hyo Jin không khỏi bối rối. Cô chia sẻ với tổ sản xuất chương trình rằng: "Bác chủ tịch bảo với em là rất thích xem phim Khi Hoa Trà Nở. Nhưng bác ấy không tin em là Dong Baek bởi vì em đã già hơn rồi. Giờ chắc bác ấy vẫn không tin đâu".

Nữ diễn viên buồn bã khi khán giả không nhận ra mình.

Sau khi Gong Hyo Jin quay trở lại, chủ tịch hội phụ nữ đã an ủi rằng: "Giờ bác thấy hơi giống Dong Baek rồi đấy". Gong Hyo Jin cũng cười đáp lại: "Cháu đúng là Dong Baek mà bác. Tại phim từ 2 năm trước rồi nên giờ cháu cũng hơi khác". Đoạn đối thoại này đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Gong Hyo Jin được cụ bà an ủi sau khi bị chê không giống trên màn ảnh.

Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được biết đến với các vai diễn chính trong nhiều bộ phim truyền hình như Thank you, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun... Vào năm 2019, nữ diễn viên tiếp tục có màn trở lại thành công thông qua bộ phim Khi Hoa Trà Nở.