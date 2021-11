Lee Min Ho kết đôi cùng “nữ hoàng rating” Gong Hyo Jin trong bom tấn có kinh phí 40 tỷ won

Truyền thông Hàn đưa tin, công ty quản lý SOOP Entertainment xác nhận Gong Hyo Jin đang tích cực thảo luận cho vai chính trong Ask the Stars. Chưa dừng ở đó, Lee Min Ho cũng có dự định tham gia vai nam chính của bộ phim này.

Ask the Stars thuộc thể loại hài lãng mạn về trạm vũ trụ và phi hành gia. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc lấy bối cảnh ngoài không gian. Bộ phim do công ty Keyeast đảm nhiệm sản xuất với kinh phí và chi phí xây dựng bộ trạm vũ trụ lên tới hơn 40 tỷ won (khoảng 33,8 triệu USD).

Ask the Stars được chấp bút bởi biên kịch Seo Sook Hyang - một bậc thầy về thể loại phim hài lãng mạn của màn ảnh Hàn. Trước đó, Gong Hyo Jin và biên kịch Seo Sook Hyang từng hợp tác thành công trong hai bộ phim là Pasta và Jealousy Incarnate. Theo đó, bộ phim đình đám Pasta là bước đệm giúp nữ diễn viên phát triển sự nghiệp và nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Nếu nữ diễn viên nhận vai thì đây sẽ lần thứ ba Gong Hyo Jin và biên kịch Seo Sook Hyang hợp tác cùng nhau.

Bộ phim gần đây nhất của Gong Hyo Jin là When the Camellia Blooms vào năm 2019. Bộ phim đã giúp nữ diễn viên giành được Daesang đầu tiên tại lễ trao giải phim truyền hình KBS. Trong khi đó, Lee Min Ho cũng vắng bóng màn ảnh sau bộ phim Quân vương bất diệt.