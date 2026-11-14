Gom 7 tỷ về quê xây nhà bất chấp mọi người can ngăn, tôi vẫn thu lãi lớn, còn có cả "lương hưu" cho bố mẹ

Tận dụng ngay mảnh đất ở quê nhà

Tiểu Vũ (*tên nhân vật đã thay đổi) sinh ra tại thị trấn Tuankou, quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Quê hương anh nằm gần suối nước nóng Tuankou nổi tiếng. Dù gia đình đã chuyển lên thành phố sinh sống trong thời gian dài, ngôi nhà cũ ở quê vẫn được giữ lại.

Khi quyết định xây dựng lại căn nhà này, Tiểu Vũ ban đầu chỉ nghĩ đến việc dành cho cha mẹ một không gian sống khang trang, thoải mái hơn khi về già. Tuy nhiên, trong lúc công trình cũ đang được phá dỡ, anh nghe bạn bè giới thiệu về mô hình B&B (Bed and Breakfast), loại hình lưu trú quy mô nhỏ thường cung cấp phòng nghỉ và bữa sáng.

Nhận thấy địa phương đang chú trọng phát triển du lịch, Tiểu Vũ nghĩ đến việc kết hợp hai mục đích trong cùng một công trình: vừa làm nơi nghỉ hưu cho cha mẹ, vừa kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nhờ đó, căn nhà ở quê không phải bỏ trống khi gia đình không sử dụng, đồng thời có thể trở thành nguồn thu nhập bổ sung.

Sau khi bàn bạc, Tiểu Vũ và cha mẹ cùng gom góp được khoảng 2 triệu NDT (tương đương 7 tỷ đồng) để xây dựng căn biệt thự mới. Công trình có 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 140 m2, được hoàn thiện sau 2 năm 3 tháng. Không gian bên trong gồm 7 phòng ngủ, một phòng karaoke và một phòng giải trí. Hai ban công được bố trí để gia đình và khách lưu trú có thể ngắm suối nước nóng Tuankou cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mát xung quanh

Vừa là nơi dưỡng già cho cha mẹ, vừa có thêm thu nhập

Để việc kinh doanh không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cha mẹ, gia đình Tiểu Vũ hướng tới nhóm khách nhỏ, khoảng 2-5 người. Căn nhà cũng có thể đón bạn bè, người quen từ thành phố về nghỉ ngơi vào những dịp cuối tuần.

Tháng 3/2023, nhà nghỉ B&B Xiangye chính thức khai trương. Công việc vận hành có sự tham gia của bố mẹ Tiểu Vũ. Trước khi nghỉ hưu, cả hai đều từng làm việc trong ngành khách sạn nên có kinh nghiệm nhất định với lĩnh vực lưu trú. Giờ đây, họ vừa được tận hưởng cuộc sống trong căn nhà mới, vừa có thể tự mình quản lý hoạt động kinh doanh.

Tiểu Vũ vẫn sinh sống tại Hàng Châu và thường trở về quê vào cuối tuần để hỗ trợ cha mẹ. Giá phòng đơn tại B&B Xiangye dao động 300-500 NDT, trong khi giá thuê phòng riêng ở mức hơn 2.000 NDT. Đây trở thành khoản "lương hưu" ý nghĩa dành cho cha mẹ của Tiểu Vũ.

Anh cho biết không đặt kỳ vọng phải thu hút đông khách ngay từ khi bắt đầu. Điều Tiểu Vũ mong muốn là hoạt động kinh doanh duy trì ổn định, từng bước tạo dựng danh tiếng và mang lại thêm nguồn thu để giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình.

Chi phí xây nhà vượt dự toán, nhưng đổi lại là không gian sống đáng giá

Một trong những vấn đề Tiểu Vũ gặp phải là ngân sách xây dựng. Ban đầu, anh dự tính chi khoảng 1,5 triệu NDT, nhưng tổng chi phí thực tế tăng lên khoảng 2 triệu NDT. Các hạng mục như hệ thống sưởi sàn, cửa sổ, cửa ra vào và gạch ốp lát đều có thể khiến khoản đầu tư phát sinh thêm.

Tiểu Vũ vốn đã dự liệu việc tự xây nhà thường khiến chi phí vượt dự toán khoảng 30%. Dù vậy, khi công trình hoàn thành, gia đình vẫn cảm thấy tự hào và hài lòng với thành quả nhận được.

Căn biệt thự cũng đem đến những thay đổi rõ rệt trong sinh hoạt của bố mẹ anh. Hai người dành nhiều thời gian chăm chút không gian sống, thường xuyên tìm hiểu trên điện thoại cách trang trí và sắp xếp nội thất. Sau bữa tối, họ có thể đi dạo trên con đường xanh ven sông, tận hưởng nhịp sống yên bình ở quê nhà.

Với Tiểu Vũ, mỗi lần trở về vào cuối tuần cũng là dịp cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên quanh căn nhà. Những ngày trời quang, anh có thể ngắm hoàng hôn và bầu trời đầy sao. Khi mưa xuống, âm thanh của những hạt mưa mang lại cảm giác thư thái. Còn vào những ngày nhiều mây, núi rừng ẩn hiện giữa màn sương tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Không gian mới còn giúp mẹ anh có điều kiện theo đuổi sở thích nấu nướng. Căn bếp rộng và sáng hơn, tạo sự thoải mái để bà thử nghiệm các món ăn. Những lúc con cháu về thăm, mọi người có thể cùng vào bếp làm việc nhà, trò chuyện và quây quần bên nhau.

Ngoài giá trị dành cho cha mẹ, Tiểu Vũ còn nhìn nhận căn biệt thự như một phương án dự phòng cho cuộc sống của chính mình.

Theo anh, giá nhà tại Hàng Châu quá cao. Nếu vay tiền để mua nhà ở thành phố, người trẻ có thể phải gánh áp lực tài chính lớn trong thời gian dài. Những biến động như mất việc hoặc thay đổi công việc cũng có thể khiến khoản vay trở thành gánh nặng. Vì vậy, anh lựa chọn đầu tư vào quê nhà, nơi gia đình có sẵn đất ở và có thể xây dựng không gian sống phù hợp với nhu cầu. Thành quả với anh chính là một khoản "lãi lớn" cho tương lai về sau.

(Nguồn 163 / Ảnh minh họa: Internet)