Gợi ý những món quà tặng 20/10 dưới 500 nghìn đồng

Những món quà tặng 20/10 dưới 500 nghìn đồng đáng tham khảo

Một món quà ý nghĩa không chỉ nằm ở vẻ ngoài đẹp mắt mà còn ở cách đồng hành cùng người nhận trong cuộc sống hằng ngày. Nếu muốn tặng quà 20/10 cho mẹ , vợ, người yêu với mức chi phí vừa phải, bạn có thể cân nhắc những món quà tặng ý nghĩa dưới đây.

Máy massage cổ vai gáy giúp thư giãn sau ngày dài

Sau một ngày bận rộn với công việc và gia đình, những phút giây nghỉ ngơi luôn là điều đáng quý. Vì vậy, một chiếc máy massage cổ vai gáy có thể trở thành món quà thiết thực dành cho mẹ, vợ hoặc cô giáo, thể hiện sự quan tâm sức khỏe đến người nhận.

Trong tầm giá dưới 500 nghìn đồng, máy massage Bomidi MP1 là sản phẩm đáng tham khảo tại CellphoneS với giá ưu đãi dịp 20/10 là 290.000 đồng. Thiết bị được giới thiệu có các chế độ xoa bóp kết hợp chườm ấm ở mức nhiệt từ 30°C đến 40°C, hỗ trợ thư giãn vùng cổ vai gáy êm ái.

Sạc dự phòng nhỏ gọn đồng hành trong mỗi chuyến đi

Với những cô nàng thường xuyên di chuyển, điện thoại hết pin giữa ngày có thể gây ra không ít bất tiện. Một chiếc sạc dự phòng nhỏ gọn sẽ giúp việc liên lạc, tra cứu thông tin hoặc sử dụng các ứng dụng quen thuộc trở nên chủ động hơn.

Bạn có thể tham khảo sạc dự phòng StarGO Star X1 Lite có giá ưu đãi từ 190.000 đồng tại CellphoneS, phù hợp với ngân sách tặng quà 20/10 tiết kiệm. Sản phẩm hướng đến nhu cầu bổ sung năng lượng cho điện thoại khi đi làm, công tác hoặc du lịch.

Máy rửa mặt hỗ trợ chu trình chăm sóc da hằng ngày

Đối với những người yêu thích làm đẹp, khoảng thời gian chăm sóc da mỗi tối không chỉ giúp làm sạch mà còn là lúc dành sự quan tâm cho bản thân. Một chiếc máy rửa mặt vì thế có thể trở thành món quà tinh tế dành cho bạn gái, chị em gái hoặc người có thói quen skincare thường xuyên.

Máy rửa mặt Halio phiên bản dành cho da nhạy cảm hiện có mức giá tham khảo khoảng 319.000 đồng tại CellphoneS. Thiết bị sử dụng đầu cọ silicone mềm mại kết hợp công nghệ rung sóng âm Sonic hiện đại, hỗ trợ làm sạch da nhanh gọn. Ngoài ra, tính năng tự ngắt sau 2 phút giúp người dùng thuận tiện chăm sóc da mỗi ngày.

Nến thơm tạo không gian nghỉ ngơi dễ chịu

Đôi khi, tặng quà 20/10 không cần quá cầu kỳ, bởi một món đồ nhỏ giúp người nhận tận hưởng những khoảnh khắc bình yên cũng đủ thể hiện sự quan tâm. Một hũ nến thơm với thiết kế trang nhã có thể góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng cho phòng ngủ, góc đọc sách hoặc không gian nghỉ ngơi tại nhà.

Với mức giá khoảng 200.000 - 450.000 đồng, bạn có thể lựa chọn nhiều loại nến thơm có hương oải hương, vải hoặc gỗ. Mỗi mùi hương mang đến một cảm nhận riêng, từ nhẹ nhàng, tươi mát đến ấm áp. Đây là gợi ý phù hợp để tặng vợ, người yêu hoặc đồng nghiệp nữ, đặc biệt khi bạn hiểu rõ sở thích mùi hương của họ.

Chậu cây mini mang sắc xanh đến góc làm việc

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang nét đẹp riêng, những chậu cây nhỏ là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến người phụ nữ mình yêu quý. Sắc xanh tự nhiên có thể khiến bàn làm việc hoặc góc học tập trở nên sinh động, gần gũi hơn.

Bạn có thể tham khảo sen đá, lan ý mini hoặc các loại cây cảnh để bàn với mức giá khoảng 100.000 - 300.000 đồng. Những chậu cây có kích thước vừa phải, dễ chăm sóc sẽ phù hợp để dành tặng cô giáo, đồng nghiệp hoặc mẹ. Kết hợp cùng tấm thiệp viết tay, món quà nhỏ sẽ gửi gắm lời chúc bình an đến người nhận.

Mua quà 20/10 dưới 500 nghìn đồng tại CellphoneS

Nếu đang có kế hoạch tặng quà 20/10 dưới 500 nghìn đồng, bạn có thể tham khảo các sản phẩm chăm sóc cá nhân và phụ kiện công nghệ với hàng loạt deal giảm sâu đến 50% tại CellphoneS. Đặc biệt, khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên Website/App, bạn còn có cơ hội tham gia vòng quay may mắn nhận voucher lên đến 2 triệu đồng.

Ngoài ra, trong hai ngày 19 - 20/10/2026, CellphoneS còn triển khai chương trình tặng quà số lượng có hạn dành cho phái nữ mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Hệ thống miễn phí giao hàng cho thành viên SVip, SMem và đơn hàng từ 300.000đ, cùng chính sách bảo hành rõ ràng, giúp bạn thuận tiện lựa chọn món quà ý nghĩa.

Lời kết

Tặng quà 20/10 dưới 500 nghìn đồng vẫn có thể mang đến niềm vui bất ngờ khi bạn lựa chọn món quà phù hợp với sở thích người nhận. Từ thiết bị chăm sóc cá nhân đến phụ kiện công nghệ, mỗi món quà đều có thể gửi gắm sự quan tâm chân thành. Bạn cũng có thể tham khảo các ưu đãi tại CellphoneS để lựa chọn món quà ý nghĩa.

Nguồn: cellphones.com.vn