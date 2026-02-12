Gợi ý du xuân Tết Bính Ngọ 2026 tại Bà Nà Hills với chính sách vé ba ngày ưu việt và lễ hội hoa tulip triệu bông

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Sun World Ba Na Hills tiếp tục là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn nhờ chính sách vé cáp treo ưu việt. Kể từ ngày 1/1/2026, mỗi tấm vé cáp treo tại Sun World Ba Na Hills sẽ có hiệu lực lên tới 03 ngày liên tiếp. Đây là một chính sách vô cùng đột phá của khu du lịch, mang đến cho du khách "đặc quyền" lên xuống cáp treo không giới hạn số lần trong suốt 72 giờ tính từ ngày đầu tiên sử dụng.

Với chính sách này, người dân Đà Nẵng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt là 650.000 VNĐ đối với người lớn và 550.000 VNĐ đối với trẻ em và người cao tuổi. Trong khi đó, du khách ngoại tỉnh có thể sở hữu tấm vé "quyền năng" này với mức giá 1.000.000 VNĐ cho người lớn và 800.000 VNĐ cho trẻ em và người cao tuổi.

Chính sách vé ưu việt giúp mọi gia đình du xuân Bà Nà linh hoạt và thư thả hơn dịp Tết Bính Ngọ 2026

Với thời gian trải nghiệm được kéo dài, Bà Nà Hills được tiếp cận như một điểm đến có thể quay lại nhiều lần trong cùng một chuyến du xuân. Du khách có thể dành ngày đầu để tham quan tổng quan và làm quen với không gian trên đỉnh núi, ngày tiếp theo tập trung vào các hoạt động vui chơi, xem show và thưởng thức ẩm thực, và thư thái chụp nhiều tấm ảnh check-in ghi lại những khoảnh khắc sum vầy bên nhau giữa không gian mùa xuân trên đỉnh núi, như một cách lưu giữ trọn vẹn ký ức Tết của cả hành trình. Cách tiếp cận này giúp chuyến đi trở nên thư thái, dễ chịu và phù hợp với nhịp nghỉ ngơi của các gia đình trong kỳ nghỉ Tết.

Một triệu bông tulip với 36 giống hoa hiếm nhuộm sắc đỉnh Bà Nà suốt hai tháng xuân, vẽ nên khung cảnh rực rỡ tựa mùa hoa châu Âu giữa mây trời

Đặc biệt hơn cả, mùa xuân tại Bà Nà năm nay được đánh thức bằng Lễ hội hoa tulip trên mây kéo dài 2 tháng. Ngay từ đầu tháng 2, một triệu bông tulip thuộc 36 giống hoa hiếm khác nhau đồng loạt khoe sắc, phủ kín các khu vực tham quan chính trên đỉnh núi. Hoa không chỉ tập trung tại các quảng trường trung tâm mà còn trải dài theo những lối đi, kết nối Làng Pháp, Lâu đài Mặt trăng, Quảng trường Nhật thực và toàn thể khu du lịch, tạo nên dòng chảy thị giác liên tục và giàu cảm xúc. Những gam màu đỏ, vàng, cam, tím đan xen tạo nên lớp sắc xuân rực rỡ, gợi nhắc đến những cánh đồng tulip trứ danh của Hà Lan. Trong không gian mát lành trên đỉnh núi, sắc hoa mang đến cảm giác như cả gia đình đang dạo bước giữa mùa xuân châu Âu ngay tại Việt Nam.

Song hành cùng không gian hoa tulip, chuỗi show diễn và hoạt động ngoài trời diễn ra liên tục suốt mùa lễ hội, góp phần tái hiện không khí "xem hội" ngày xuân trên đỉnh Bà Nà. Từ Love in the Sky mang sắc màu lãng mạn, Solar Warrior với cảm hứng La Mã và nhịp trống malambo mạnh mẽ, đến những giai điệu saxophone vang lên giữa không gian mở tại Vùng đất Diệu Kỳ hay các màn trình diễn xiếc trong Lâu đài Mặt Trăng, mỗi khung giờ đều có những điểm nhấn riêng để du khách lựa chọn.

Du khách có thể thong thả thưởng thức trọn vẹn mọi show diễn và hoạt động hội xuân trên đỉnh Bà Nà với tấm vé 72 giờ

Đặc biệt, show cabaret 18+ After Glow được tăng lên ba suất mỗi ngày trong dịp Tết, giúp du khách chủ động sắp xếp lịch xem show mà không cần dồn trải nghiệm trong một buổi. Việc kéo dài thời gian tham quan nhờ chính sách vé nhiều ngày cho phép các gia đình linh hoạt quay lại những hoạt động yêu thích, thưởng thức trọn vẹn không khí lễ hội theo nhịp riêng.

Bên cạnh sắc xuân mang hơi thở châu Âu, không gian Tết cổ truyền Việt Nam được tái hiện qua Khu nghệ thuật Lân sư rồng, với các màn múa lân, rước lân đầu năm và hoạt động vẽ mặt nạ truyền thống. Những trải nghiệm này tạo nên điểm giao thoa giữa không khí hội xuân hiện đại và nét Tết quen thuộc, đặc biệt phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ.

Múa lân rộn ràng, rước lân đầu năm và vẽ mặt nạ sắc màu mang không khí Tết truyền thống vui tươi đến cho cả gia đình trên đỉnh Bà Nà

Trong bối cảnh cao điểm Tết, chính sách vé cáp treo nhiều ngày trở thành yếu tố then chốt giúp hành trình du xuân tại Sun World Ba Na Hills diễn ra thư thái hơn. Khi thời gian không còn là áp lực, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc, hoạt động và không khí lễ hội, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đầu năm một cách trọn vẹn và chủ động.