Sáng 24/10, tờ Josei Seven Plus đưa tin, nam ca sĩ Kazuya Kamenashi (cựu thành viên KAT-TUN) và nữ diễn viên Minami Tanaka đã chính thức "đường ai nấy đi", đặt dấu chấm hết cho chuyện tình kéo dài gần 2 năm.

Thông tin này khiến netizen Nhật Bản không khỏi tiếc nuối, bởi lẽ Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka vốn được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Jbiz. Ngoài ra trước đó, công chúng còn đinh ninh rằng, 2 ngôi sao nổi tiếng sắp sửa tổ chức hôn lễ thế kỷ.

Công chúng ngỡ ngàng khi cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Nhật Bản bất ngờ chia tay nhau

Truyền thông Nhật Bản cũng đã đào sâu "mổ xẻ" nguyên nhân khiến cặp đôi vàng Jbiz "tan đàn xẻ nghé". Theo đó, ký giả của tờ Josei Seven Plus cho hay, những khúc mắc trong mối quan hệ giữa Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka và lịch trình bận rộn của đàng trai đã làm cho cặp đôi rạn nứt, ngày càng xa cách nhau.

Hóa ra mối quan hệ của Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka không hề hoàn hảo như công chúng vẫn tưởng. Truyền thông xứ sở hoa anh đào hé lộ, Kazuya Kamenashi thường xuyên được bắt gặp đi uống rượu và anh dần cảm thấy không được thoải mái khi Minami Tanaka ngày càng cố kiểm soát mình. Nguồn tin từ truyền thông Nhật cho biết, 2 ngôi sao từng có mối quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân, nhưng những rạn nứt giữa họ bắt đầu xuất hiện theo thời gian: "Những chuyện nhỏ bắt đầu chất chồng lên, tạo ra bầu không khí lạnh nhạt giữa họ. Sau nhiều lần thảo luận, 2 ngôi sao đã quyết định chấm dứt mối quan hệ hẹn hò".

Minami Tanaka thích kiểm soát Kazuya Kamenashi, khiến anh cảm thấy ngột ngạt

Chưa dừng lại ở đó, lịch trình bận rộn của Kazuya Kamenashi cũng khiến khoảng thời gian 2 ngôi sao bên nhau ngày càng trở nên ít ỏi, lâu dầu họ dần cảm thấy xa cách với đối phương. Nguồn tin cho biết, khi KAT-TUN chính thức tan rã hồi tháng 3/2025, Kazuya Kamenashi cũng rời công ty quản lý STARTO Entertainment. Nhưng sau đó, KAT-TUN dự kiến sẽ tái hợp cho 1 buổi hòa nhạc chào tạm biệt người hâm mộ diễn ra tại sân vận động ZOZO Marine ở Chiba (Nhật Bản) vào tháng 11 tới đây. Buổi hòa nhạc có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Kazuya Kamenashi nên anh đã "toàn tâm toàn ý" cho quá trình chuẩn bị cùng nhóm. Kazuya Kamenashi luôn đặt người hâm mộ lên hàng đầu nên trong suốt thời gian qua đã tập trung tập luyện cho concert mà không còn quan tâm tới Minami Tanaka như trước.

Nguồn tin cho biết thêm, thành viên KAT-TUN đã liên tục nhận được các lời mời đóng phim kể từ khi rời công ty quản lý, khiến anh có rất ít thời gian riêng tư bên bạn gái. Và chính điều này đã góp phần tạo ra khoảng cách ngày càng xa giữa 2 ngôi sao nổi tiếng. Chưa kể Kamenashi được cho là đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi bị 1 bộ phận người hâm mộ tẩy chay, phản đối gay gắt chuyện tình với Tanaka.

Truyền thông công bố hàng loạt lý do khiến cặp đôi vàng tan vỡ

Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka lần đầu tiên quen biết nhau khi cùng tham gia 1 cuộc phỏng vấn chung cho tạp chí MAQUIA hồi tháng 9/2023. Họ xích lại gần nhau và dần phải lòng đối phương nhờ sở hữu hàng loạt điểm chung trong cuộc sống. Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ được công khai trên các phương tiện truyền thông vào ngày đầu năm mới 2024. Sau đó, Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Destiny của TV Asahi. Từ đây, truyền thông Nhật rầm rộ loan tin 2 ngôi sao sắp tổ chức đám cưới thế kỷ.

Kazuya Kamenashi chính thức ra mắt làng giải trí Nhật Bản hồi năm 1998. 3 năm sau đó, anh được chọn vào đội hình của nhóm nhạc thần tượng đình đám KAT-TUN. Bên cạnh lĩnh vực ca hát, nam ngôi sao còn tỏa sáng rực rỡ trong địa hạt phim ảnh nhờ loạt vai diễn ấn tượng ở Gokusen The Movie, Yamato Nadeshiko Shichi Henge, Yōkai Ningen Bem...

Trong khi đó, Minami Tanaka là nữ diễn viên, người mẫu kiêm MC nổi tiếng tại Nhật Bản. Dù cao không tới 1m6 nhưng nhờ sở hữu vẻ đẹp trong sáng và thân hình nóng bỏng, Tanaka vẫn được chọn làm người đại diện cho nhiều thương hiệu nội y danh tiếng.

Kazuya Kamenashi là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái Nhật Bản