Gọi điện cho con trai, "dì Tuyết" Vương Lâm nói 1 câu khiến nhiều người ái ngại: Kiểu nuôi dạy con này sai quá!

Nữ diễn viên Vương Lâm, người từng gây ấn tượng với vai Dì Tuyết trong “Tân Dòng Sông Ly Biệt”, gần đây trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không phải bởi tác phẩm mới, mà bởi những hình ảnh trong chương trình thực tế cho thấy cách cô nuôi dạy con trai đang gây nhiều tranh cãi. Những biểu hiện cảm xúc mạnh, sự phụ thuộc vào con và các quyết định mang tính áp đặt đã khiến khán giả đặt câu hỏi về ranh giới giữa tình yêu và kiểm soát trong quan hệ mẹ - con.

Khi tình yêu thương biến thành áp lực!

Trong chương trình “Chị gái làm chủ căn nhà”, Vương Lâm khiến người xem bất ngờ khi gọi điện cho con trai để tìm sự an ủi, nhưng khi nhận lại thái độ lạnh nhạt từ con, cô lập tức rơi vào trạng thái xúc động mạnh và bắt đầu chất vấn rằng mình đã hi sinh quá nhiều.

Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này tạo nên cảm giác nặng nề, khiến khán giả lo lắng rằng cô đang vô tình đặt trách nhiệm cảm xúc của người lớn lên vai một đứa trẻ. Việc cô kiên trì gọi lại nhiều lần, dù con trai đã từ chối bắt máy, càng khiến người xem cảm nhận rõ sự lệ thuộc cảm xúc mà cô dành cho con.

"Dì Tuyết" Vương Lâm

Tình thương đi kèm kiểm soát - khi ranh giới cá nhân bị xóa mờ

Sau ly hôn, Vương Lâm một mình nuôi con, và chính cô cũng thừa nhận rằng con trai là toàn bộ cuộc sống của mình. Chính sự đặt nặng này khiến ranh giới cá nhân giữa hai người trở nên mờ nhạt, dẫn đến nhiều hành động mang tính áp đặt dù xuất phát từ tình yêu. Câu chuyện cô buộc con trai phải nuôi giống chó lớn mà mình yêu thích, dù con chỉ muốn nuôi một chú chó nhỏ, là ví dụ rõ ràng cho thấy sở thích của người mẹ đã vô tình lấn át nhu cầu của đứa trẻ. Những quyết định tưởng nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần có thể tạo ra sự bó buộc và khiến đứa trẻ khó hình thành quyền tự chủ trong lựa chọn của mình.

Không ai phủ nhận Vương Lâm yêu con, nhưng cách cô biểu đạt tình yêu đôi khi mang theo kỳ vọng nặng nề. Khi nói “mẹ đã hi sinh nhiều như vậy”, cô vô tình biến sự hy sinh thành món nợ tinh thần mà con phải đáp lại, khiến trẻ có cảm giác tội lỗi hoặc áp lực phải cư xử theo kỳ vọng của mẹ. Mối quan hệ vì vậy không còn dựa trên sự thấu hiểu mà dễ trượt sang kỳ vọng đáp đền, khiến con trai có xu hướng thu mình hoặc xa cách để tự bảo vệ cảm xúc của mình.

Trẻ không phải nơi trút cảm xúc của cha mẹ

Cha mẹ là điểm tựa tinh thần của con, không phải ngược lại. Khi người lớn để cảm xúc của mình phụ thuộc vào thái độ của trẻ, đứa trẻ sẽ cảm thấy bị buộc phải gánh trách nhiệm vượt quá sức mình. Một môi trường lành mạnh đòi hỏi cha mẹ phải tự điều chỉnh cảm xúc trước, để con có thể phát triển trong sự an toàn và thoải mái về tâm lý.

- Ranh giới cá nhân cần thiết cho sự trưởng thành của trẻ

Dù yêu thương đến mấy, cha mẹ cũng cần tôn trọng sở thích, lựa chọn và không gian riêng của con. Khi trẻ được phép quyết định trong những điều phù hợp với lứa tuổi, trẻ sẽ hình thành khả năng tự chủ và ý thức về giá trị bản thân. Ngược lại, việc kiểm soát quá mức khiến trẻ dễ mất tự tin và khó đưa ra quyết định khi trưởng thành.

- Yêu thương phải đi kèm tự do, không phải sự đáp đền

Tình yêu là vô điều kiện, nhưng kỳ vọng lại có điều kiện. Khi cha mẹ trộn hai thứ này lại, đứa trẻ sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ từ gia đình mà chỉ thấy áp lực phải “xứng đáng” với những hy sinh của cha mẹ. Một môi trường nuôi dưỡng đúng nghĩa nên khuyến khích trẻ bộc lộ chính mình, thay vì buộc trẻ sống theo mong muốn của người lớn.

- Cha mẹ nên có cuộc sống riêng để tránh phụ thuộc vào con

Khi cha mẹ đặt toàn bộ niềm vui, hy vọng hoặc sự trống trải của mình lên con, đứa trẻ sẽ phải gánh một trọng trách vô hình. Người lớn cần duy trì cuộc sống độc lập với các mối quan hệ xã hội, sở thích cá nhân và sự ổn định tâm lý, để có thể đồng hành cùng con trong tâm thế vững vàng và lành mạnh hơn.

Trường hợp của Vương Lâm không chỉ là câu chuyện của một người nổi tiếng, mà còn là lời nhắc nhở về việc làm cha mẹ trong thời đại hiện nay: yêu con là bản năng, nhưng yêu đúng cách mới là kỹ năng. Khi trẻ được tôn trọng, được sống trong tình yêu không áp lực và có không gian trưởng thành độc lập, chúng sẽ phát triển hạnh phúc và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.