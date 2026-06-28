Gọi đây là vua hài 2026 cấm có sai: Duyên nhất quả địa cầu, tên có thể không biết nhưng thấy mặt là phải xem

Màn ảnh Hàn 2026 đang thực sự bùng nổ với những siêu phẩm liên tục được lên sóng và Choi Dae Hoon là cái tên góp phần làm nên thành công của 2 tác phẩm The WONDERfools cùng với Agent Kim Reactivated. Cách đây không lâu, The WONDERfools đã tạo nên tiếng vang không nhỏ nhờ đề tài siêu anh hùng thú vị, cũng như là những miếng hài khiến khán giả xem mà cười đau ruột. Ở bộ phim này, Choi Dae Hoon đảm nhận vai Son Gyeong Un, ông chú bị coi là "ác mộng" của khu phố vì quá ngốc nghếch, hậu đậu, nhưng cũng có điểm sáng là luôn dành rất nhiều tình cảm cho vợ, con gái cũng như những người bạn của mình.

Choi Dae Hoon thể hiện diễn xuất cực duyên trong The WONDERfools.

Trong phim, nam tài tử thể hiện diễn xuất cực kỳ duyên dáng để mang đến tiếng cười cho người xem. Những màn tung hứng, đối đáp của anh với Park Eun Bin, Im Sung Jae, Cha Eun Woo và Kim Hae Sook thực sự là điểm sáng rất lớn. Thậm chí ngay cả ở những phân cảnh không có thoại, ngôi sao sinh năm 1980 cũng có thể dùng biểu cảm cùng gương mặt "hài cơ địa" để khiến người xem cảm thấy buồn cười.

Sang đến Agent Kim Reactivated, Choi Dae Hoon tiếp tục được chọn mặt gửi vàng cho một nhân vật thuộc tuyến chính là Seong Han Su. Seong Han Su từng đạt huy chương vàng bộ môn Taekwondo và hiện đang điều hành một võ đường cho trẻ em. Thế nhưng giống như nam chính Mr Kim (So Ji Sub), anh cũng là một cựu điệp viên bí mật.

Choi Dae Hoon và bạn diễn Yoon Kyung Ho trong phim Agent Kim Reactivated.

Ở phim mới Agent Kim Reactivated, Choi Dae Hoon một lần nữa cho thấy bản thân xứng đáng được gọi là vua hài 2026. Trên mạng xã hội, phân cảnh cười bể bụng của Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho được cư dân mạng thích thú chia sẻ. Với việc Agent Kim Reactivated mang đến những màn hành động căng thẳng trong quá trình giải cứu con gái Min Ji của Mr Kim, các màn tấu hài của Choi Dae Hoon cùng Yoon Kyung Ho hứa hẹn sẽ giúp mang đến sự cân bằng cần thiết cho cả tác phẩm.

Choi Dae Hoon là người bạn có thể không biết tên nhưng thấy mặt anh ở phim nào là sẽ muốn xem thử phim đó.

Bên cạnh 2 siêu phẩm kể trên, Choi Dae Hoon còn góp mặt ở một bom tấn khác của mùa phim Hàn 2026, đó là The Remarried Empress. Đây là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất năm khi quy tụ dàn sao đình đám bao gồm Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young. Trong phim, tài tử 46 tuổi đảm nhận vai lãnh chúa McKenna, cận thần trung thành của hoàng tử Heinrey Alles Lazlo (Lee Jong Suk).

Cho những ai chưa biết, Choi Dae Hoon là gương mặt không phải ai cũng biết tên nhưng lại cực kỳ quen thuộc trên màn ảnh Hàn. Nam diễn viên gây ấn tượng bằng những vai diễn mang màu sắc hài hước, có diễn xuất đa dạng, cảm xúc được kiểm soát vừa vặn, được cả giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao. Thêm vào đó, Choi Dae Hoon còn có mắt chọn kịch bản cực đỉnh. Các bộ phim anh tham gia thường có nội dung hay và chất lượng sản xuất tốt.