Góc tư vấn: Máy tiệt trùng bằng tia UV có đúng là sản phẩm giúp giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian cho chị em bỉm sữa hay không?

1. Tìm hiểu thị trường máy tiệt trùng sữa

Đối với nhiều bà mẹ bỉm sữa, việc sử dụng 3-4 chiếc bình trữ sữa cho con là điều không quá ngạc nhiên. Nhiều người đã quen với việc rửa hoặc làm sạch các bình sữa này rồi chờ chúng tự động khô trong một thời gian dài và cho rằng máy tiệt trùng không cần thiết.

Tuy nhiên, đối với những chị em bỉm sữa thời hiện đại ngày nay, với "công việc nước và công việc nhà" phải cáng đáng cùng một lúc, thì suy nghĩ tiết kiệm thời gian chết để tăng hiệu quả công việc là vô cùng cần thiết.

Việc luộc bình sữa, phơi khô và chờ để dùng đã hoang phí quá nhiều thời gian của các mẹ bỉm sữa.

Máy tiệt trùng là sản phẩm công nghệ mới, với chức năng cơ bản là giúp các bà mẹ bỉm sữa làm khô, tiệt trùng bình sữa. Thói quen luộc, tráng bình sữa rồi phải úp ráo chờ khô rất mất thời gian, chưa kể những linh kiện bằng silicone mà luộc nước sôi thì dễ bị biến dạng, biến chất, ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

Để đảm bảo sức khỏe cho bé, tiết kiệm thời gian cho mẹ, các bà mẹ bỉm sữa đang có xu hướng lựa chọn tới sản phẩm máy tiệt trùng.

Về hạng mục tiệt trùng, Fatz là thương hiệu được các mẹ bỉm sữa ở Việt Nam tin tưởng nhất vì thoả mãn tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Ngoài ra cũng phải kể tới một số thương hiệu máy tiệt trùng nổi tiếng khác như Philips Avent, Avent...

Điểm chung của các loại máy tiệt trùng này đơn giản chỉ là chức năng hâm nóng sữa ở nhiệt độ 40*C trong khoảng 3 phút. Có nhiều ý kiến khen Avent hâm sữa nhanh hơn Fatz, nhưng chưa kiểm chứng được. Tuy nhiên bề ngoài của máy Avent có vẻ chắc chắn và xịn xò hơn.

Một vài loại máy tiệt trùng sữa trên thị trường mà bạn có thể tham khảo.

Tuy nhiên đối với những mẹ bỉm lần đầu đảm nhận thiên chức còn chưa có nhiều kinh nghiệm chọn mua các loại máy móc thì có thể còn chưa biết. Trên thị trường có 2 loại máy tiệt trùng: thứ nhất là tiệt trùng bằng hơi nước, thứ 2 là tiệt trùng bằng tia UV.

Các hãng máy tiệt trùng được liệt kê ở trên là Fatz, Philips Avent, Avent đều ở hạng mục máy tiệt trùng bằng hơi nước. Bạn chọn loại nào cũng được nhưng quan trọng nhất là nên có chức năng sấy khô, vì việc úp bình rồi chờ đợi bình khô rất mất thời gian, nếu con đói mà bình chưa khô thì nhiều mẹ chỉ biết than trời.

2. Máy tiệt trùng bằng tia UV cho cuộc sống của các mẹ bỉm thời hiện đại

Việc so sánh giữa tiệt trùng bằng hơi nước và bằng tia UV để các mẹ bỉm được rõ ràng thì máy tiệt trùng bằng tia UV nghe xịn xò hơn hẳn vì tất cả các máy tiệt trùng UV đều có chức năng sấy khô, có thể dùng làm tủ đựng đồ luôn sau khi tiệt trùng, làm sạch được cả đồ chơi, bát thìa cho con nên sẽ dùng được lâu dài hơn so với máy dùng hơi nước. Chưa kể mức độ tiêu hao điện của máy UV cũng tiết kiệm hơn so với máy hơi nước.

Một mẫu thiết kế máy tiệt trùng, sấy khô bằng tia UV của hãng Lucas.

Hầu hết các máy tiệt trùng tia UV ở Việt Nam đang bán là nhập từ Hàn Quốc với các thương hiệu đình đám như Upang, Haenim... giá cả dao động từ 5 - 7 triệu tuỳ dòng. Bắt trend ngay lập tức, hàng loạt các thương hiệu máy tiệt trùng nội địa Trung với giá mềm hơn chỉ khoảng 2 - 3 triệu cũng xuất hiện, thoải mái cho các mẹ lựa chọn.

Dòng máy tiệt trùng, sấy khô bằng tia UV khá sang chảnh của nhà BabyCare.

Đối với những mẹ bỉm sữa có điều kiện kinh tế hạn hẹp hoặc có kế hoạch không sinh em bé nữa nhưng vẫn muốn đầu tư một chiếc máy tiệt trùng sữa thì có thể cân nhắc đến chiếc máy tiệt trùng Hanil này. Đây cũng là một dòng máy tiệt trùng UV của Hàn Quốc được bán mà giá rất là mềm, chức năng khá ổn khi so sánh với các dòng máy như Upang, Cimilre và Haenim đang bán ở Việt Nam.

Chiếc máy tiệt trùng Hanil này có giá hơn 1 triệu (rơi vào khoảng 1 triệu 2 trăm nghìn đồng đến 1 triệu 4 trăm nghìn đồng). Máy cũng được bán bởi công ty phân phối chính hãng và có bảo hành 12 tháng nên các mẹ bỉm sữa có thể yên tâm.

Với giá thành 1 triệu 4 trăm nghìn cho em máy này thì khá đáng tiền. Các mẹ bỉm cũng có thể canh mã giảm giá hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng để tiết kiệm thêm vài trăm nghìn khi mua nữa nhé.

Ưu, nhược điểm cần lưu ý

Máy tiệt trùng bằng tia UV về mặt hiệu quả sẽ sạch và an toàn gấp khoảng 20 lần so với phương pháp đun sôi mà các chị em vẫn thường sử dụng. Chưa kể khả năng tiệt trùng cao, thêm chức năng sấy khô giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cha mẹ. Ngoài chức năng khử trùng bình sữa, chị em còn có thể khử trùng được nhiều vật dụng khác nhau của cả gia đình nữa. Trên thị trường, nhiều loại máy tiệt trùng bằng tia UV cũng có cả chế độ tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên, các sản phẩm máy tiệt trùng bằng tia UV cũng có nhược điểm là giá bán khá cao và chị em cũng phải mất thêm chi phí thay thế bóng đèn tia UV hàng năm.