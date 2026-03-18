Góc khuất hôn nhân của 2 sao nữ nổi tiếng: Đã giải quyết xong thủ tục ly hôn, hơn 2.800 tỷ đồng được chia thế nào?

Tại showbiz Trung Quốc, nói đến lứa tiểu hoa đán thành công nhất và nổi tiếng nhất, đến nay chưa ai có thể vượt mặt được dàn tiểu hoa đán 85 (tức sinh sau năm 1985), gồm các cái tên như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy, Nghê Ni... Tuy nhiên, dàn mỹ nhân hàng đầu này có đường tình duyên vô cùng lận đận.

Trừ Lưu Diệc Phi và Nghê Ni chưa kết hôn, đã có ít nhất 3 minh tinh thuộc lứa 85 là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelabababy đổ vỡ hôn nhân trong vài năm qua. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất của blogger giải trí hàng đầu Lưu Đại Chùy, con số tiểu hoa đán 85 ly dị đã tăng lên 5 khi hôn nhân ngôn tình của Đường Yên và Lưu Thi Thi với 2 tài tử hạng A Cbiz cũng đã tan nát.

Trên MXH, các netizen cho rằng nếu thực sự 2 cặp đôi "phim giả tình thật" được yêu mến nhất giới giải trí Trung Quốc là Đường Yên - La Tấn, Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" có lẽ nên bị xóa sổ. Ngoài ra, với việc lần lượt những minh tinh thuộc lứa 85 đều nhận kết cục ly hôn sau khi lập gia đình, dư luận không khỏi hoang mang và ngờ vực rằng đây phải chăng chính là "lời nguyền" đối với dàn mỹ nhân hạng A.

Đường Yên - La Tấn

Theo thông tin mật mà Lưu Đại Chùy có được Đường Yên và La Tấn đã cắt đứt liên hệ, không còn công ty chung liên kết với nhau và sống ở 2 nơi. Do còn vướng bận nhiều hợp đồng quảng cáo, cặp sao tạm chưa công bố chuyện hôn nhân tan vỡ và đang bí mật làm thủ tục ly dị, phân chia tài sản. Họ cũng cố lấp liếm việc mối quan hệ tan vỡ bằng cách cứ khi tin ly hôn nổ ra trên MXH là sẽ cùng đưa con gái đi Disneyland và để người xung quanh chụp ảnh. Cả hai muốn mượn tay người khác để tạm dập tắt tin đồn ly hôn, thay vì đích thân lên tiếng phủ nhận.

Theo tờ 163, những năm qua, Đường Yên và La Tấn lộ rõ dấu hiệu xa cách, sống ở 2 nơi khác biệt khi người Bắc kẻ Nam. Tiểu hoa đán 85 đình đám Cbiz giảm lịch trình đóng phim thấy rõ, chủ yếu ở Thượng Hải (Trung Quốc) chăm con nhỏ. Khi phải đi sự kiện xa nhà, cô gửi con cho nhà ngoại trông hộ. Về phía La Tấn, anh đi quay phim xa nhà quanh năm suốt tháng, không hề thấy về nhà đoàn tụ với vợ con.

Khoảng 1 năm trở lại đây, cặp sao bị phát hiện không còn tương tác, không chúc mừng sinh nhật nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã. Ngoài ra, vào tháng 7/2025, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên chia sẻ về tình trạng sống riêng, thậm chí từ "mong được ở bên chồng" chuyển thành "phụ nữ độc lập", nghi ám chỉ việc đã tan vỡ với La Tấn. Chưa lại ở đó, minh tinh còn đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sinh con nữa.

Nguyên nhân đổ vỡ được tiết lộ đến từ việc La Tấn gần như phó mặc trách nhiệm gia đình, để một mình Đường Yên gồng gánh chuyện con cái và tổ ấm. Việc bị ràng buộc bởi vai trò làm mẹ khiến nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật với cường độ cao, kéo theo danh tiếng dần sa sút trong làng giải trí.

Không dừng lại ở đó, Đường Yên còn được cho là không thể chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình với trợ lý. Năm 2020, truyền thông Trung Quốc từng tung ra loạt hình ảnh La Tấn có hành vi thân mật vượt mức với nữ trợ lý ngay trên phim trường, càng khiến tin đồn thêm phần bùng nổ. Trước thông tin đã nộp ly hôn lên tòa xôn xoa những ngày qua, đến hiện tại, cặp đôi vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

La Tấn và Đường Yên là gia đình nghệ sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến. Cả hai ít vướng scandal, họ hẹn hò nhiều năm trước khi cưới và là cặp sao ăn ý trên màn ảnh. Họ từng hợp tác trong các bộ phim như Loạn Thế Giai Nhân (2012), Nữ Đặc Công X (2013), Người Tình Kim Cương (2015), Cẩm Tú Vị Ương (2016), Quá Khứ Lai (2018).

Đến năm 2016, họ công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. La Tấn được xem là người đàn ông chữa lành trái tim cho Đường Yên. Tiểu hoa đán 85 từng bị nam diễn viên Khưu Trạch phản bội, bỏ rơi và bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Khi đó, La Tấn chính là người chăm sóc, đưa Đường Yên thoát khỏi quãng thời gian khó khăn. Cặp đôi chính thức về chung nhà sau hôn lễ lãng mạn như cổ tích vào năm 2018, tại cung điện Belvedere ở Vienna (Áo). Sau đó 2 năm, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long

Tiếp nối Đường Yên, cuộc hôn nhân của Lưu Thi Thi cũng được cho biết là đã sụp đổ. Tháng 5/2025, 1 số nguồn tin trong giới khẳng định cặp sao đã ra tòa ly dị, và cũng đạt được thỏa thuận phân chia khối tài sản 800 triệu NDT (hơn 2.800 tỷ đồng). Trước đó, cuộc hôn nhân của ngọc nữ này và ông xã Ngô Kỳ Long lộ dấu hiệu rạn nứt thấy rõ.

Từ năm 2019, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đã không còn tương tác trên mạng xã hội, không chúc mừng sinh nhật nhau hay tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Không chỉ vậy, Lưu Thi Thi còn nhiều lần bị bắt gặp không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện trước công chúng.

Đến cuối năm 2024, cặp sao đã cho thấy sự tách bạch, không còn liên hệ kinh tế với nhau. Công ty do cả 2 thành lập chung đã bị hủy bỏ kinh doanh, đóng cửa. Tháng 2/2025, Lưu Thi Thi gây xôn xao khi bất ngờ chuyển 5% cổ phần của mình tại công ty TNHH Đầu tư Giang Tô Tây Tử, thành lập vào tháng 3/2024 với số vốn 42 triệu NDT (hơn 147 tỷ đồng), cho Ngô Kỳ Long. Việc Lưu Thi Thi chuyển tài sản của mình cho chồng gây dậy sóng MXH. Nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi Bộ Bộ Kinh Tâm tiến hành phân chia tài sản để ly hôn.

Nguyên nhân rạn nứt được cho là bắt nguồn từ sự bất mãn kéo dài của Lưu Thi Thi khi bị gia đình chồng can thiệp sâu vào vấn đề tài chính, thậm chí vướng nghi vấn “bòn rút” tài sản. Bên cạnh đó, cô và Ngô Kỳ Long cũng nhiều lần nảy sinh tranh cãi gay gắt xoay quanh việc nuôi dạy con cái.

Không chỉ dừng lại ở đó, mâu thuẫn tiền bạc giữa hai người ngày càng leo thang, đặc biệt sau giai đoạn hậu COVID-19 khi công ty của Ngô Kỳ Long được cho là đầu tư thua lỗ nặng, mất trắng 7 tỷ NDT (gần 25.000 tỷ đồng). Trong bối cảnh này, Lưu Thi Thi phải liên tục nhận dự án, chạy show dày đặc để gồng gánh tài chính, khiến áp lực hôn nhân càng thêm chồng chất. Những bất hòa nói trên khiến cuộc hôn nhân của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi rơi vào cảnh bế tắc không thể cứu vãn.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm vào năm 2011. Dù hơn kém nhau đến 17 tuổi, họ vẫn được khen đẹp đôi. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới linh đình Sau gần 5 năm gắn bó, hai nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

