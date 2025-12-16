Góc khuất "chợ chung cư": Tiện thì có tiện, nhưng "vỡ mộng" thì cũng không kém phần!

Ở chung cư, cái tiện lớn nhất có lẽ là chuyện mua sắm, ăn uống. Chỉ cần vào group chợ chung cư là có ngay một loại các post bán đồ từ đồ gia dụng, mỹ phẩm đến các loại thịt cá, rau củ quả... thậm chí cả đồ ăn thức uống. Chỉ cần 1-2 tin nhắn đặt đồ là chỉ vài phút sau đồ ăn cứ thế treo trước cửa nhà, không mất công đi chợ, không phải lội đường gió bụi.

Group chợ chung cư: Nhà nhà bán hàng, người người khởi nghiệp

Từ lúc chuyển về chung cư ở, tôi mới thấy rõ một phong trào đang sôi động hơn bất kỳ cái chợ truyền thống nào. Group cư dân như một khu chợ mini hoạt động 24/7. Mỗi sáng thức dậy chưa kịp đánh răng đã thấy hàng loạt bài đăng bán hàng: Người bán rau, người bán cá, người bán xôi, người bán bánh mì chảo…, sáng thì có đồ ăn sáng, trưa có thực đơn các món ăn trưa, chiều là có cà phê trà sữa, bánh ngọt... tối đến lại tiếp tục với các món ăn cực kỳ phong phú đa dạng.

"Chợ chung cư" được ví như khu chợ mini hoạt động 24/7, chỉ cần 1-2 tin nhắn đặt đồ là ship tận cửa.

Ai cũng nghĩ nhờ bán trong chung cư nên hàng sẽ sạch, đảm bảo, có tâm hơn ngoài chợ. Còn tôi, vốn là đứa lười đi lại, thấy hàng xóm bán gì cũng nhiệt tình ủng hộ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ giản đơn rằng họ không tốn mặt bằng, lấy công làm lãi, chắc chắn sẽ làm đồ tử tế hơn để giữ uy tín với những người sống ngay sát vách nhà mình.

Bát thịt đông 75k và sự tự tin khó hiểu của người bán

Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng đi đúng hướng đẹp đẽ như ta tưởng tượng. Những cú "vỡ mộng" của tôi bắt đầu từ những món ăn nhìn thì tưởng ngon nhưng mở ra mới biết là… "không nên nhìn kỹ quá".

Như chuyện hôm nay chẳng hạn. Trời bắt đầu se lạnh, chồng tôi bỗng thèm món thịt đông quê, thế là thấy trong nhóm cư dân có chị kia đăng bán 75k/hôp. Mức giá ấy không hẳn rẻ nhưng cũng chẳng đến mức chát. Hơn nữa lại mua của hàng xóm trong tòa nhà, nghĩ sao có thể làm cẩu thả được.

(Nguồn: Group Khéo Mua)

Vậy mà khi nhận về, hai vợ chồng mở hộp ra thì đứng hình đúng năm giây. Hộp thịt đông loãng như canh, nước thì đục ngầu, mỡ nổi lềnh bềnh trắng phau như chưa kịp vớt. Nhìn một cái đã thấy ngấy bốc lên tận đỉnh đầu chứ đừng nói đến chuyện ăn.

Tôi cứ nhìn rồi tự hỏi hoài, không hiểu sao người ta có thể tự tin bán những món mà ngay cả bản thân họ nếu nấu vụng đến thế chắc cũng chẳng muốn ăn. Mình nấu dở, mình tự ăn còn thấy chán, gia đình còn chê, vậy mà lại dám đóng hộp bán lấy tiền của hàng xóm thì đúng là một sự mạnh dạn đáng nể.

"Nấu ăn vốn là chuyện tùy khẩu vị, ngon dở tùy người. Nhưng cái cơ bản nhất là sự chỉn chu và đẹp mắt còn không có, thì sao lại can đảm mang đi bán lấy tiền của thiên hạ? Mình nấu vụng, mình ăn còn thấy chán, chồng con mình còn chê, vậy mà lại tự tin đóng hộp ship cho hàng xóm. Cái này là do dễ tính quá, hay là do nghĩ cư dân... dễ bị lừa?".

Đến những cú "lừa" ngọt ngào mang mác "đồ quê" và "đồ nhà làm"

Nhưng chuyện thịt đông vẫn chưa phải cú "choáng" duy nhất. Sống chung cư lâu, tôi càng phát hiện ra nhiều màn "lừa ngọt lịm" dưới cái mác "đặc sản quê" hay "đồ ăn nhà làm".

Có thời gian tôi mê mẩn rau của một chị bán trong nhóm dân cư. Lúc nào chị cũng khẳng định rau mẹ chị từ quê gửi lên, vừa cắt sáng nay, trưa đã có mặt ngay cửa nhà tôi. Rau xanh mướt, nhìn thích mắt, giá có nhỉnh hơn chợ một chút nhưng nghĩ rau quê sạch sẽ nên tôi mua liên tục suốt mấy tháng trời.

Thế mà một buổi sáng đi tập sớm, tôi bắt gặp đúng chị ấy đang hì hục bê cả bao tải rau từ một chiếc xe tải chuyên bỏ hàng cho chợ đầu mối gần chung cư. Hóa ra "đồ quê" ở đây là "quê chung", chỉ khác là nó được dán thêm cái tem "tình làng nghĩa xóm" để bán được giá hơn. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, vì tự thấy mình đúng là ngây thơ quá mức.

Rồi lại có chuyện anh hàng xóm dưới tầng một mở quán phở ở ngay ki-ốt tại sảnh chung cư. Đầu tư mặt bằng chỉn chu, bàn ghế sáng bóng, biển hiệu sáng trưng. Nhìn qua cứ tưởng quán sẽ đông khách, ai ngờ lại hiu quạnh từ sáng đến tối.

Sau này hỏi thăm mới biết, anh chẳng có nghề nấu ăn, chỉ thấy người ta mở thì mình cũng mở theo. Công thức nấu phở anh học cấp tốc trên YouTube, tối xem xong là sáng hôm sau mang ra bán luôn. Mà phở đâu phải món cứ đọc công thức là làm ngon được. Người ăn thử một lần chắc là sẽ muốn chạy ngay, nên quán ế là điều hiển nhiên.

"Chợ chung cư" vẫn luôn mảnh đất màu mỡ, nhưng xin hãy bán đồ có tâm

Những trải nghiệm ấy khiến tôi thấm thía rằng "chợ chung cư" đúng là mảnh đất màu mỡ cho người muốn kinh doanh. Không tốn chi phí mặt bằng, khách hàng quanh quẩn bên cạnh, giao hàng nhanh như gió, chỉ cần một bài đăng là có thể bán cả trăm suất.

Nhưng dù bán online hay offline, ở chung cư hay ở ngoài đường, cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm và sự chỉn chu. Bán hàng cho người ngoài xã hội không quen biết thì còn có thể viện lý do này nọ. Nhưng bán cho người ngày ngày gặp trong thang máy, va mặt nhau ở hành lang, gửi con chung trường mầm non thì mong sao người bán hãy đặt một chút trách nhiệm vào từng món mình làm.

Tôi hiểu ai cũng muốn kiếm thêm thu nhập, thời buổi bây giờ đâu dễ dàng gì. Nhưng kiếm tiền bằng niềm tin của hàng xóm thì càng phải cẩn thận, chu đáo hơn. Đừng để mỗi hộp thịt đông, bó rau "quê chung", hay bát phở học vội trên YouTube lại trở thành lý do mất hết cả "tình làng nghĩa xóm".