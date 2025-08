"Cái giá" của bán hàng online: Phí sàn leo thang, sơ sẩy 1 ly đi luôn tiền tỷ... những nỗi niềm không một ai thấu!

Hoang mang vì sàn TMĐT áp phí cao

Kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là việc chi phí vận hành ngày càng gia tăng. Một trong những vấn đề lớn nhất là phí sàn áp dụng cho các shop kinh doanh đang có xu hướng tăng cao, bao gồm phí hoa hồng, phí dịch vụ, và các loại chiết khấu khác... Điều này khiến lợi nhuận của người bán bị ảnh hưởng, đặc biệt với các shop vừa và nhỏ.

Các sàn TMĐT đang là kênh bán hàng chủ lực của hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, song song với tốc độ tăng trưởng, mức phí trên các sàn TMĐT cũng ngày càng leo thang, gây ra nhiều hoang mang trong cộng đồng người bán.

Không ít chủ shop cho biết họ buộc phải tăng giá sản phẩm để bù lại chi phí, nhưng điều này lại khiến sức cạnh tranh giảm, doanh số chững lại. Một số khác thì đành phải cắt giảm nhân sự, giảm chi phí marketing, hoặc chuyển sang các nền tảng mạng xã hội khác để có lợi nhuận tốt hơn.

Như Ngọc (Hà Nội, 25 tuổi) từng có shop bán mỹ phẩm trên sàn TMĐT, cô đã kinh doanh trên sàn khoảng 3 năm nhưng phí ngày càng cao nên hiện tại Ngọc đã nghỉ bán trên sàn, chỉ tập trung bán hàng trên trang cá nhân của mình. "Phí sàn hiện giờ không còn nhẹ nhàng như hồi trước nữa. Tính ra, mình làm thuê cho sàn thì đúng hơn. Bán nhiều nhưng lời chẳng bao nhiêu. Vậy nên mình nghỉ bán trến sàn luôn" - Như Ngọc chia sẻ.

Trang (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình là mẹ 2 con, thu nhập chủ yếu là từ kinh doanh online. Mình mới kinh doanh trên trang cá nhân, định tìm hiểu để đăng ký sàn TMĐT nhưng thấy giá phí cao quá, nên cũng hoang mang, chẳng biết lời lãi thế nào mà tính toán sơ sơ thấy 'lẹm' vào doanh thu rồi".

Trái ngược với những lời than vãn, một shop khác lại cho rằng việc sàn thu phí là hoàn toàn hợp lý. Các sàn TMĐT không chỉ cung cấp nền tảng kỹ thuật, mà còn đầu tư mạnh vào marketing, vận chuyển, chăm sóc khách hàng và bảo vệ người tiêu dùng và quan trọng là các sàn TMĐT có một lượng khách lớn - đó là những điều mà các shop tự kinh doanh rất khó tự làm được.

- "Kinh doanh trên địa phận của họ thì phải chấp nhận phí của họ. Không thích thì có thể mở website riêng, thuê server, tự chạy quảng cáo, tự xử lý đơn hàng".

- "Mình kinh doanh 3 năm trên sàn, có lúc lời ít, nhưng đổi lại có lượng khách ổn định, được hỗ trợ vận chuyển và không phải lo quá nhiều về mặt kỹ thuật. Phí cao là xu hướng chung, vấn đề là mình có tối ưu vận hành không thôi".

Cuộc tranh luận giữa việc "chịu phí cao để có hệ sinh thái sẵn có" hay "tự kinh doanh để giữ lợi nhuận" vẫn đang là chủ đề nóng trong cộng đồng kinh doanh online hiện nay. Nhìn thì có vẻ kinh doanh online đang là công việc "lý tưởng" nhưng thực tế, ngày càng khó khăn khi người kinh doanh phải đối mặt với các mức giá phí từ các sàn TMĐT.

Sơ sẩy 1 ly là đi hàng tỷ đồng

Mới đây, trường hợp của một thương hiệu Capman Club khiến cộng đồng bán hàng phải dậy sóng. Một sai sót tưởng chừng nhỏ trong hệ thống mã khuyến mãi trên sàn TMĐT đã khiến thương hiệu này đứng trước nguy cơ thiệt hại lên đến 1,9 tỷ đồng chỉ sau 16 phút.

Phía Capman Club cho biết con số 1,9 tỉ là chỉ tính riêng tiền hàng, chưa tính thuế hay phí sàn, đại diện shop cũng chia sẻ thêm: "Nhân viên shop mình bất cẩn không biết đã bấm vào bước nào để kích hoạt cái voucher 320k cho đơn 0đ từ tối khuya là đã có voucher nhưng không được biết đến rộng rãi. Khi mọi người biết đến vào săn chỉ vỏn vẹn 16 phút là 6000 đơn hàng. Trong thời gian biết được do bản thân set voucher lỗi thì bạn ý đã tắt hết mới dừng lại ở con số 6000 đơn".

Sự việc này ngay lập tức gây xôn xao khắp MXH, nhiều người không thể tin nổi, vì sao mới 16 phút mà đã có tới 6000 đơn hàng, nhưng thực tế có vẻ nhưng những tình huống thế này không mấy "xa lạ" với một vài người.

- "Có thể mọi người không biết nhưng có một đội chuyên đi săn sale xong về bán lại. Đợt nhớ có cái mascara của hãng không biết set giá lộn hay gì đó, có người găm phát 80 cây về bán lại. Em hay lượn mấy nhóm săn sale để thỉnh thoảng mua đồ pass nên trường hợp có mã ngon cỡ đó mà 16 phút từng đó đơn cũng không có gì là khó hiểu đâu".

Đây không phải là trường hợp đầu tiên có shop bị nhầm lẫn ở mã khuyến mại mà thiệt hại một số tiền không hề nhỏ. M.A - nhân viên của một cửa hàng bán thực phẩm đông lạnh có shop trên sàn TMĐT, chia sẻ: "Khoảng năm 2021, bên mình cũng từng bị một trường hợp như vậy. Lỗi vẫn là do bên mình nhập sai mã nên có khách đặt một lần 10kg thịt với giá rẻ, bên mình có gọi điện xin đổi sang sản phẩm khác giá thấp hơn nhưng khách không chịu. Cũng may là hàng thực phẩm nên khách đặt không quá nhiều. Bên mình cũng bị chênh so với giá bán là 500 - 600k/sản phẩm".

Sự cố của Capman Club hay nhiều shop khác đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quản trị rủi ro trong thương mại điện tử, đặc biệt là với các thương hiệu nhỏ và vừa. Các vấn đề liên quan đến mã giảm giá, thanh toán, hay bảo mật đơn hàng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí chỉ sơ sẩy một ly mà "đi tong" hàng tỷ đồng.

Thế mới thấy, khi kinh doanh online trên các sàn TMĐT, các thương hiệu hay shop kinh doanh vừa và nhỏ không khí gặp khó khăn với vấn đề giá phí, mà còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ khiến bản thân shop lân vào tình cảnh éo le "than trời, trời không thấu, mà khóc với khách, khách chẳng thương".