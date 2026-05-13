Gỡ tập phát sóng show truyền hình có mặt Miu Lê

Những diễn biến liên quan đến Miu Lê vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Phía nữ ca sĩ xác nhận đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng và cho biết sẽ có thông báo cụ thể. Sau đó, cư dân mạng phát hiện tài khoản TikTok của Miu Lê đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Trước khi dính vào ồn ào, Miu Lê và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tham gia chương trình Studio 3 lên sóng vào 20 giờ ngày 26/4 trên kênh VTV3. Tập này khi được công chiếu có tựa đề: "Miu Lê và những câu chuyện chưa kể". Tuy nhiên, theo ghi nhận vào chiều 12/5, tức 24 giờ sau khi thông tin Miu Lê bị điều tra được công bố thì khán giả phát hiện nhà đài đã gỡ tập phát sóng liên quan đến nữ ca sĩ khỏi nền tảng YouTube. Không chỉ video full tập biến mất, nhiều bài đăng hình ảnh, clip cắt hay nội dung quảng bá có liên quan đến Miu Lê trên các nền tảng của chương trình cũng đồng loạt không còn hiển thị như trước.

Tại chương trình này, Miu Lê từng có chia sẻ: "Mỗi lần gặp khó khăn, tôi nhìn ba mẹ là tấm gương. Ba mẹ hai bàn tay trắng làm việc nuôi chị em ăn học. Niềm mơ ước của tôi là mẹ và chị sẽ về Việt Nam sống, gia đình đoàn tụ".

Hiện tại, phía Miu Lê hiện vẫn giữ nguyên bài đăng quảng bá cho chương trình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, phần bình luận bên dưới đã được tắt để hạn chế những tranh cãi và bàn tán tiêu cực.

Đây không phải lần đầu tiên các sản phẩm có sự xuất hiện của Miu Lê bị phát hiện có thay đổi giữa lúc ồn ào nổ ra. Trước đó vào tối 11/5, cư dân mạng cũng nhận ra kênh YouTube Vie Channel - MUSIC đã ẩn video sân khấu solo ca khúc Em Thích Là Được của nữ ca sĩ tại đêm Chung kết Em Xinh Say Hi. Khi tìm kiếm tên tiết mục, khán giả chỉ còn thấy phiên bản audio hoặc video loop kéo dài 1 tiếng được đăng trên kênh phụ của nhà sản xuất. Trong khi đó, video sân khấu chính từng được phát hành trước đó đã không còn xuất hiện trên nền tảng.

Những động thái liên tiếp này khiến nhiều người cho rằng các đơn vị sản xuất đang có xu hướng tạm thời hạn chế hình ảnh của Miu Lê trong lúc vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Liên quan đến phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 có Miu Lê tham gia đóng chính hiện vẫn được công chiếu tại rạp. Tính đến tối 12/5, doanh thu của phim này đang là 32,6 tỷ đồng và có dấu hiệu bị chững lại trong mấy ngày qua.

Chiều 11/5, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục đã nắm được thông tin. "Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể. Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi.

Vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn đang trong quá trình làm việc và cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Vì thế, nhiều khán giả cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng nên giữ sự tỉnh táo, chọn lọc thông tin trước khi chia sẻ hoặc đưa ra nhận định quá mức về vụ việc. Những ngày qua, bên cạnh các bài viết cập nhật thông tin, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít nội dung cắt ghép, suy diễn hoặc tận dụng sự việc để câu tương tác. Thậm chí, một số tài khoản còn đăng tải hình ảnh chế giễu, mỉa mai hay dùng những phát ngôn cũ của Miu Lê để tạo làn sóng công kích.

Công chúng cho rằng nếu Miu Lê thật sự sai, sẽ có cơ quan chức năng và pháp luật xử lý theo đúng quy định. Nhưng trước khi có kết luận chính thức, việc đẩy mọi thứ đi quá xa bằng sự công kích và chế giễu tập thể rất dễ khiến câu chuyện vượt khỏi giới hạn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Theo thông tin trên Vnexpress, quá trình khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng... Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Liên quan đến ồn ào này, phía công ty quản lý của Miu Lê thông báo: "Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất. Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị".

Hiện tại, Miu Lê khoá TikTok 2 triệu người theo dõi, tắt bình luận trang Fanpage 2,5 triệu người theo dõi. Các nền tảng cá nhân như Facebook, Instagram, Threads vẫn còn hoạt động.