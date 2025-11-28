Thời gian này, trên các diễn đàn mạng liên tục chia sẻ hình ảnh những chiếc thùng nhựa được dán kín, cẩn thận vận chuyện từ Huế tới bà con vùng lũ Nam Trung Bộ. Nhiều bài đăng, nhiều bình luận không khỏi cảm động, biết ơn với sự tỉ mỉ rất thiết thực đối với cuộc sống hiện tại của người dân.

"Xin cúi đầu cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện của anh chị mạnh thường quân cả nước hướng về quê hương em. Lần đầu tiên em nhận được một phần qua ý nghĩa, ấm áp, đầy đủ đến như vậy. Trân quý những tấm lòng, yêu thương và sẻ chia", bài đăng của một cô gái nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, đây là những phần quà do SOS75- Đội xe 0 đồng Huế đứng ra vận động người dân Huế quyên góp trong nhiều ngày qua tại địa chỉ 13 Dương Văn An, TP Huế. Những món hàng này là do bà con ở Huế vừa nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm sau 4 cơn lũ nhưng chưa kịp dùng.

Nhà nào dùng hết thì tức tốc mua thêm thùng mì, bao gạo góp sức chia sẻ khó khăn cùng người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ ở Nam Trung bộ vì thấy "đồng bào trong đó khổ hơn mình".

Được biết, sau khi nước lũ ở Nam Trung Bộ rút, Đội SOS 75 Huế đã thực hiện 2 chuyến xe với tổng trọng lượng hơn 300 tấn, trao quà tại 20 điểm thuộc 9 xã của tỉnh Đắk Lắk. Thay vì bỏ vào bao tải hay túi nilon như thông thường, hàng trăm phần quà được SOS 75 và người dân Huế xếp gọn gàng trong những chiếc thùng nhựa loại 90 lít, đậy nắp kín rồi dán băng keo chặt bên ngoài.

Mỗi thùng hàng này nặng khoảng 20kg, bên trong có gạo, mì tôm, đèn pin, thuốc tây và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thông tin trên PLO, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội SOS 75 Huế, cho biết đây là sự tính toán kỹ lưỡng xuất phát từ chính kinh nghiệm sống chung với lũ của người miền Trung.

"Ở vùng lũ lụt, bà con thường không có chỗ cao ráo để cất trữ lương thực. Thùng nhựa kín sẽ giúp gạo và đồ đạc không bị ướt. Quan trọng hơn, sau khi lũ rút, nhiều gia đình bị trôi hết vật dụng, chiếc thùng 90 lít này sẽ trở thành vật dụng quý giá để bà con chứa nước sạch nấu ăn, sinh hoạt" - anh Hoàng chia sẻ trên PLO.

Theo lời anh Hoàng, việc đóng gói các mặt hàng cứu trợ trong chiếc thùng nhựa này được đội thực hiện từ chuyến đi cứu trợ tại tỉnh Nghệ An năm 2022.