Giữa lúc giá vàng biến động mạnh, một nhà vàng lớn thông báo khẩn tới khách hàng

Cụ thể, Công ty SJC cho biết sẽ tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang cưới vào buổi sáng Thứ Bảy, ngày 31/01/2026 tại một số điểm ở TP.HCM. Các địa điểm áp dụng gồm: Trụ sở SJC số 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ); Trung tâm VBĐQ số 230 – 230A Quang Trung (phường Gò Vấp); Trung tâm VBĐQ số 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn).

Theo thông báo, việc tạm ngưng chỉ áp dụng đối với các giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang cưới trong khung thời gian nêu trên. Riêng các giao dịch nữ trang kim cương và đá quý vẫn được thực hiện bình thường tại các địa điểm này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước biến động rất mạnh trong các phiên giao dịch gần đây.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng và vàng nhẫn có thời điểm tăng hơn 8 triệu đồng/lượng, chạm mốc 191,3 triệu đồng/lượng – mức cao nhất từng được ghi nhận, trước khi quay đầu giảm 1,5 – 1,7 triệu đồng/lượng vào cuối phiên.

Đà giảm này kéo dài sang phiên giao dịch hôm nay. Đầu giờ chiều, các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI… đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua – bán vàng miếng SJC về quanh 178 – 181 triệu đồng/lượng, sau nhịp tăng nhẹ trước đó. Tính chung trong ngày, giá vàng miếng đã giảm gần 10 triệu đồng/lượng, rời xa đỉnh kỷ lục vừa thiết lập không lâu.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở giá vàng nhẫn. Chiều nay, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ quay đầu giảm xuống quanh 178 – 181 triệu đồng/lượng; trong khi SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên trước.

