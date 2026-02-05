Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầy

Trong nhịp sống của người làm văn phòng, đôi khi điều quý giá nhất ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở một món ăn vừa đủ ngon, vừa đủ nhẹ, để cả nhà cùng thưởng thức và trò chuyện lâu hơn bên nhau.

Một dĩa Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén là lựa chọn tinh tế cho mâm cơm Tết – đậm đà, ấm vị và vừa vặn. Thịt đùi tỏi gà Mỹ được ướp gia vị, gói trong lá chuối và nướng chín, giữ trọn độ ẩm, mềm ngọt tự nhiên. Hương thơm đặc trưng của mắc khén hòa quyện cùng sả, hành, lá chanh tạo nên món ăn dậy mùi, tròn vị, đủ đậm để ngon miệng mà không gây ngấy giữa thực đơn Tết nhiều món quen thuộc.

Giữ lửa bếp Tết từ những điều giản dị

Phần đùi tỏi gà Mỹ được ướp gia vị, gói trong lá chuối và nướng chín, giữ trọn độ ẩm, không bị khô. Hương thơm đặ c trưng của mắc khén hòa quyện cùng các gia vị trong quá trình nướng giúp thịt gà dậy mùi, đậm đà và tròn vị. Món ăn mang hương vị đặc trưng vùng Tây Bắc, hài hòa về màu sắc, hương vị và dinh dưỡng, phù hợp với nhiều thế hệ trong bữa cơm gia đình ngày Tết.

Quan trọng hơn cả, đó là khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị món ăn, cùng nếm thử, cùng trò chuyện – những điều nhỏ bé nhưng làm nên hương vị rất riêng của Tết sum vầy.

Chọn gà Mỹ – an tâm cho bữa ăn ngày Tết

Cách thực hiện:

Nguyên liệu Gà Mỹ:

500gm Thịt Đùi Tỏi Gà Mỹ

4g Mắc khén rang xay

6g Đường

4g Muối

1g Tiêu xay

3g Hạt nêm

15g Sả băm

10g Hành tím băm

58g Tỏi băm

5g Ớt sừng băm

1g Lá chanh thái nhuyễn

5ml Nước mắm

10ml Dầu ăn

100g Lá chuối

Phương pháp chế biến Gà Mỹ:

Thịt Đùi Tỏi Gà Mỹ rửa sạch, rút xương. Khứa nhẹ trên phần thịt.

Trộn đều các gia vị trên thành hỗn hợp. Cho thịt gà vào ướp trong 15 phút.

Cho từng miếng thịt gà đã ướp vào gói lại bằng lá chuối (Lá chuối nướng sơ trên lửa để lá chuối mềm dẻo dễ gói hơn). Úp ngược nếp gấp xuống dưới để giữ cố định

Cho gà vào lò nướng với nhiệt độ 200°C°trong vòng 12 phút. Hoàn tất.

Dùng kèm cơm trắng hoặc xôi, dưa leo.

Xem thêm chi tiết tại đây: https://usapeec-vietnam.org/recipes/ga-my-nuong-la-chuoi-mac-khen/

Hiệp Hội Xuất khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao nhất trên thế giới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.